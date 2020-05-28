統一超衝刺Q2業績 7-11將推二大振興行銷

連鎖超商統一超 (2912-TW)7-ELEVEN 整合集團資源的利基下，6 月起將再推出「第三波振興優惠券」和「三大支付立折 5%」擴大行銷專案，估算最高可為消費者省下 4722 元，為第二季業績添衝刺動能。

7-ELEVEN 統計，4 月 8 日起率先零售通路推振興優惠券、5 月 1 日起整合集團支付工具於 500 家 7-ELEVEN 推「3 大支付立折 5%」活動以來，由於超過 1900 款商品皆可享有折扣，吸引超過 500 萬人次消費使用，並帶動活動商品業績成長近 50%，其中，鮮食商品成長近 40%，而近一個月來單店業績最高成長 50%，3 大支付工具更創下單店交易金額占比新高達近 50%。

隨著傳統超商旺季報到，7-ELEVEN 看準振興消費行銷的挹注動能，6 月將再次祭出新一波振興優惠，「第三波振興優惠券」規劃有「第二件 0 元」、「第三件 0 元」和「第二件 10 元」等五大省錢專區，增加泡麵、米、罐頭等民生必需品，其中，0 元商品數達 26 項，在搭配三大支付現折 5%，估算最高可為消費者省下 4722 元。

而 6 月 1 日起至 6 月 30 日止，「3 大支付立折 5%」活動也擴大至全台超過 5700 家門市，並新增 CITY CAFE 等人氣商品系列，共有超過 6000 款商品可使用 icash2.0、icash Pay 和 OPEN 錢包支付享有 5% 折扣優惠，還可同步累積 OPEN POINT 點數。