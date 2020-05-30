估值已反映完各種利多？華爾街多空論戰好市多

被視為疫情後贏家的好市多 (COST-US) 週四盤後公布第三季財報，由於結果不如市場預期，股價應聲下挫，週五股價繼續下滑收低。分析師對好市多後市展開多空論戰，部分人士主張估值已高，多頭派仍看好長期業績潛力。

股價下跌部分問題來自市場的期待過高，在財報發布前，好市多的股價已經上漲 5% 以上，該股長期以來一直具溢價估值，且同業上週公布了相當不錯的財報，好市多本身先前的業務表現也很強勁，但市場發現好市多 Covid-19 相關成本增加，其同店銷售也低於分析師預期。

分析師正在評估最新財報，對多數觀望的人來說，好市多財報疲弱之處加上估值偏高，這已足以讓他們堅持「持有」評級。

瑞信分析師 Judah Frommer 以其估值為由，重申「中立」評級，「整體而言，我們持續認為好市多是我們追蹤範圍內品質最高的零售商之一，但其 Covid-19 相關市場份額的合併優勢在其他零售商中更為明顯。」

德意志銀行 Paul Trussell 也維持「持有」評級，「整體而言，我們相信好市多能持續良好執行，但這一點已經在股價上獲得廣泛理解和充分體現。」

Instinet 分析師 Michael Baker 也因為現有估值水準而給予好市多「中立」評級，「隨著商店防疫限制放寬，我們預期 5 月的同店銷售 (COMPS) 成長率會比 4 月 0% 成長改善一些，但這恐怕不是多頭想看到的催化劑。雖然我們持續將好事多納入『大流行後會變更強大的零售商』的名單內，但目前的估值讓我們處於觀望狀態。」

多頭看法

Oppenheimer 分析師 Rupesh Parikh 重申「優於大盤」評級，「我們預期在 Covid-19 的費用壓力消散和居家限制解除後，好市多的獲利會隨時間逐步復甦。我們相信長期投資者仍應持續利用波動交易。」

Stifel 分析師 Mark Astrachan 給予「買進」評級，目標價 330 美元，「展望未來，我們預期該公司將持續投資在價格和數位 / 電商方面，以進一步加強其價值主張，我們這為這是維持有利的同店銷售和客流的關鍵，以及表現持續優於同業的重點。」

Telsey 顧問集團分析師 Joseph Feldman 維持「優於大盤」的評級，目標價也是 330 美元。「廣泛來說，好市多仍是上漲股之一，其銷售穩健、會員續訂率高。」

CNBC 知名財經節目主持人 Cramer 也認為好市多閃爍買進訊號，「在好市多為 Covid-19 相關項目花費 2.39 億美元，增加工資並提供健康安全措施後，獲利才有所增加。」

「好市多想藉此回疫情脫穎而出，成為全球最安全、最歡迎消費者的零售店，這筆巨大的投資足以讓他們在全球都能提高市占率。」

好市多週五小跌 0.35%，收 308.47 美元，今年迄今上漲 4.95%。