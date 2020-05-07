疫情衝擊 好市多4月銷售下滑 逾十年首見

好市多 (COST-US)4 月同店銷售下滑，是 2009 年 7 月迄今首見，反映要求民眾居家避疫的禁足令和社交距離指導方針，導致好市多門市來客數減少，有些門市只能提供一定限度的服務。

好市多週三 (6 日) 公布，截至 5 月 3 日止的四週期間，營業至少 12 個月的實體門市和網路通路的銷售，在剔除汽油價格和外匯波動後下滑 0.5%；美國業績持平。

未剔除這些項目，4 月整體同店銷售下滑 4.7%，其中美國業績下降 3.3%。汽油價格下滑是拖累業績的主因。

不過電商銷售依然強勁，4 月成長 85.7%。

好市多 4 月同店銷售。(來源: 好市多)

好市多是少數仍公布每月業績的零售商。該公司表示，4 月銷售「因為 COVID-19 受到負面影響」，禁足令、社交指引和強制關閉門市的措施，加上用餐區和光學眼鏡部只能維持一定限度營運，導致來客數和銷售同步下滑。

美國各大城市在 3 月中旬之前陸續進入封鎖狀態，從事非必要業務的企業必須關閉。

美國大型零售商在疫情爆發之初業績猛升，消費者蜂擁到門市囤積民生必需品，帶動沃爾瑪 (WMT-US)3 月業績暴衝近 20%；Target(TGT-US) 在 3 月前三週的銷售也勁增 20%，但之後增速趨緩，4 月前三週的銷售增加 5%。

好市多 2 月同店銷售也大增 12.1%，3 月買氣稍為降溫，增加 9.6%，尤其後半個月門市營業時間縮短、部分非必要商品被限制銷售，影響顯著。

不過好市多說，4 月銷售雖然下滑，四個禮拜以來「一週比一週好」。隨著美國多個州陸續重啟經濟、民眾逐漸復工，好市多門市的營業時間也恢復正常。