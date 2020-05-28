〈新光金法說〉Q1初年度保費年減逾3成 今年主攻外幣、保障型商品

新光金 (2888-TW) 今 (28) 日舉行線上法說，子公司新壽受到責任準備金調降、金管會政策等因素影響，第 1 季初年度保費 (FYP)205.2 億元、年減幅逾 3 成，今年將聚焦幣保單與保障型商品銷售，其中外幣保單投資海外固定收益控管避險成本、優化資產負債配合、維持新契約價值及帶動 CSM(契約服務利潤) 成長。

新壽表示，保費結構主要多來自於傳統型利變壽險為主，占初年度保費比重高達 87.5%，帶動負債成本較 2019 年降低 2 bps 至 3.95%；至於外幣保單初年度保費共 143.6 億元，占整體初年度保費比重 70.0%，年化投資報酬率為 4.41%。

另一子公司新光銀則維持成長趨勢，其中財富管理收入與投資收益分別較去年同期增加 9.3%、60.1%，合併稅後純益 13.3 億元，較去年同期提高 12.%，資產品質穩健，逾放比為 0.19%，呆帳覆蓋率為 663.43%。

新光銀首季放款餘額共 6148.9 億元，較去年同期增加 1.5%，其中企金、消金放款年增幅分別為 1.4%、1.5%，企金主要來自國內大型企業及中小企業放款，分別較年初成長 3.6% 及 1.6%；消金業務成長 1.5%，成長主要來自房貸，較年初增加 1.6%，今年全年放款成長目標為 6%。

新光銀表示，今年第 1 季存放利差及淨利差分別較前一季下降 2 bps 及 1 bp 至 1.75%、1.38%，考量市場競爭及降息影響，今年淨利差及存放利差將低於去年。

新光金第 1 季稅後純益 66.7 億元、年增 2 成，每股稅後純益 (EPS)0.53 元，核心子公司新壽受惠於投資收益增加、負債成本下滑，首季合併稅後純益共 56.5 億元、年增幅 46.7%。