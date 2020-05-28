熔噴不織布飆漲10倍比SARS還誇張 業者：5元以下口罩回不去了

國內口罩 6 月將解禁，開放國內販售及外銷，經濟部表示每片應會低於 5 元引發爭議，口罩業者指出，熔噴不織布等原物料價格飆漲 10 倍，比 SARS 時期還誇張，表布、耳帶也漲了 3 至 5 倍，口罩短時間內恐怕回不去 2-3 元的水準。

經濟部長沈榮津昨 (27) 日宣布，口罩 6 月起可自由販售，與實名制 1 片 5 元雙軌並行，回歸市場機制後，因廠商競爭，單片可能低於 5 元，但引起業者不滿反彈。

口罩業者 Masaka 指出，口罩濾材熔噴不織布從 1 月 120 元 / kg，漲到超過 1000 元 / kg，漲幅達十倍；其他表布、耳帶等原物料也漲了約 3 至 5 倍，之前錯估原物料的漲幅，原本規劃 3 倍內可吸收，但現在漲得比 SARS 時期還誇張。

Masaka 表示，目前至少有上萬盒口罩訂單尚未出貨，由於仍須提供部分口罩給政府，因此僅開放 3、4 成的產能投入市場，2 月下單的民眾預估在 6-8 月拿到貨，3、4 月的單則要等到下半年以後，並強調其餘外銷訂單今年全數不接了，先顧好台灣市場。

華新醫材董事長鄭永柱也指出，目前外銷已接單及洽談中的包括美國 2 億片、日本 2000 萬片、歐洲 3000 萬片，訂單滿到年底，目前價格仍未定，但通路勢必調整，且開放後可能會有一波搶購潮，預估零售價將漲至每片 7 至 12 元。

面對洽詢電話不斷湧入，中衛緊急貼出公告，呼籲消費者冷靜，由於中衛口罩仍為國家隊一員，6 月還是會被徵收 45% 的產能，因此，口罩並非如大家所想像的這麼好買。

中衛強調，口罩訂製配送和通路上架都要時間，因此到貨時間不一定，不同通路販售口罩顏色也不同，中衛無團購活動，請民眾到配合通路購買。