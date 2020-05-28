日財政刺激達GDP 40%！為何野村認為規模大不見得有效？

日本首相安倍晉三日前表示，日本應對新冠疫情的財政刺激規模已是全球「首屈一指」，但一些經濟學家們卻認為，現有的財政刺激計畫恐怕還不夠。

日本內閣週三 (27 日) 批准了新的經濟刺激預算案，拉升日本總財政刺激規模翻了一倍至 237 兆日圓，高達日本 GDP 總值約 40%，但是野村證券 Masaki Kuwahara 等經濟學家認為，日本恐怕還有必要推出第三、甚至第四個追加預算案，才能夠拉升日本經濟。

Masaki Kuwahara 表示，日本政府提出的總財政刺激規模雖然金額龐大，但是估計這只能彌補新冠疫情所造成的經濟損失，無法對日本經濟復甦所需的需求達到提振效果。

橘：日本 GDP 季增年率 灰：日本 GDP 季增年率預估 圖片：Bloomberg

Kuwahara 認為，日本總財政刺激規模來到 237 兆日圓，但經濟衰退的幅度估計並不會因此收斂，因為財政刺激計劃中的各種措施，只是著眼為受到疫情衝擊的家庭提供必要救助，以及幫助企業免遭破產，而並非促進民眾增加消費。

在上述前景下，Kuwahara 表示，他不打算上調日本的經濟預期，Kuwahara 仍然認為日本 Q2 GDP 年增率將會衰退 23.9%，而接下來 Q3 估計也將只有 13% 的反彈。

Kuwahara 說道：「我不會改變預期，因為新的財政刺激並不能做到促進需求的作用。」

Kuwahara 表示：「不能只因為財政刺激規模大，就認為拉升經濟的作用也會大。」

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