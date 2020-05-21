全球新冠確診突破500萬 巴西病例暴衝恐成全球第二高

根據世界衛生組織 (WHO)，全球新冠肺炎確診總數在週三(20 日) 突破 500 萬例，拉丁美洲取代美國和歐洲，成為全球新增病例最多的地方。巴西疫情迅速惡化，確診病例數可能很快超越俄羅斯，高居全球第二。

過去一周以來全球新增 9.1 萬例，其中三分之一源自拉美。世衛表示，拉美最新局勢代表疫情發展進入新階段，顯示肺炎疫情 2 月在中國達到高峰，接著在歐洲和美國相繼大流行，如今蔓延到拉美。

拉美大部分新增病例來自巴西。巴西目前為全球確診數第三高的國家，僅次於美國和俄羅斯。巴西衛生部數據顯示，週三單日新增將近 2 萬例，累計 29 萬 5179 例確診，可能很快成為全球確診數第二高國家。

巴西總統波索納洛無視國內醫學界警告，一向強力支持抗瘧疾藥物奎寧治療新冠肺炎。巴西衛生部週三批准擴大其用途，讓輕症患者也可使用，

波索納洛的抗疫表現引來各界批評，先前兩任衛生部長都曾警告使用氯奎寧（Chloroquine）治療有風險，他們和波索納洛在採取社交距離準則抗疫的立場也不同。目前兩人都已掛冠求去，由陸軍上擔任代理部長。

世衛：中低收入國家令人擔心

世衛秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週三在記者會中表示，儘管富裕國家逐漸解除封鎖，病毒卻在中低收入國家蔓延開來，「距離疫情結束還有很長一段路要走。」

過去 24 小時全球新增約 10.6 萬例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，創下單日新高紀錄，主要集中在四個國家。根據世衛的資料，四國分別是美國、俄羅斯、巴西和英國。