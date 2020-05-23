歐洲個資法將對科技巨頭開鍘 推特、臉書恐收罰單

歐盟個資法上路至今將於 25 日屆滿兩周年，該法最高監管機關愛爾蘭資料保護委員會 (DPC) 週五表示，已把針對推特 (TWTR-US) 的初步裁判送交到其他成員國，可能使推特成為第一個遭歐洲 GDPR 最高監理機關開罰的美國科技業者。而臉書 (FB-US) 旗下的 WhatsApp 可能是下一個。

愛爾蘭是許多美國科技公司在歐洲的總部所在地，在歐洲個資法「一般資料保護規範」(GDPR)2018 年實施一站式機制之下，DPC 成為推特、臉書、Google 和蘋果在歐洲的最高監管機關。

DPC 週五表示，已經把調查推特和 WhatsApp 的初步判決送交到其他歐洲國家，另外三件和臉書相關的調查也有進展。

GDPR 上路即將兩年，DPC 手邊累積不少案子，但至今還沒有一個產生最終判決。

依據新規則，監管機關可對違規企業開出多達全球營收 4%、或 2000 萬歐元的罰款，兩者取金額高的一方。

推特和 WhatsApp 或許並非 GDPR 上路以來第一個開罰的對象，卻是第一次考驗 27 個成員國合作的機會。

GDPR 採一站式制度，考驗成員國合作。(圖: AFP)

依據 GDPR，愛爾蘭的 DPC 必須把初步裁判分享給所有歐盟相關的監管機關，並將他們的看法納入最終判決。各國監管機關將有一個月的審議時間，如果無法達成協議，將採取多數決。

DPC 調查推特的案子源自 2019 年，推特的 Android 手機 app 有漏洞，導致用戶加密的推文變成公開文章。WhatsApp 的案子則和資料共享的公開透明有關。

截至 2019 年底，DPC 發動約 20 起調查，推特佔其中兩件，臉書則為大宗，自己面臨八起調查，臉書旗下的 WhatasApp 和 Instagram 各面臨一件調查。