旺季將至+遞延需求回補 正德看散裝市況可望緩步復甦

散裝航商正德 (2641-TW) 今 (28) 日召開 2020 年股東常會，董事長蔡邦權表示，去 (2019) 年力求現金收支平衡降低負債比率，並透過長短租策略應用鎖定獲利，避免市場波動造成風險，而今年雖然新冠疫情影響上半年表現，不過，隨著傳統旺季將至，且疫情遞延的回補需求升溫，看下半年散裝航運市況，可望緩升復甦。

正德第一季稅後純益 0.25 億元，年增 39%，每股純益 (EPS)0.17 元，比起其他散裝同業，獲利相對穩健，蔡邦權指出，儘管新冠肺炎疫情影響上半年市況，但隨著全球確診人數持續下降、油價低檔徘徊，加上第三季進入海運旺季，疫情遞延的需求將使市場逐步回復至合理水準。

第三季起是北半球穀物和煤炭運輸旺季，市場反彈力道將增強，加上市場拆船增加，蔡邦權看好此有利市場行情，預料散裝船的運價和租金將能明顯改善。

在船隊規劃上，正德去年有 4 艘新船加入營運，並簽妥長約鎖住獲利，自有船舶數已達 14 艘，而除了自有船隊外，也與國外同業策略性結盟，合資購買船舶，預計 8 、 9 月將各有 1 艘輕便極限型船交船、出租運作，可挹注獲利表現。

正德今日股東常會中承認 2019 年財報及營業報告書，並通過盈餘分配案，決議每股配發股票股利 0.1 元、現金股利 0.1 元，合計股利 0.2 元。