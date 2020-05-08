散裝航運Q1獲利黯淡 慧洋-KY、裕民均創近3年來首見虧損

繼國內最大散裝航商慧洋 - KY(2637-TW)公布第一季稅後虧損 1.27 億元，為 11 季來首見虧損，擁有國內最大海岬型船隊的裕民 (2606-TW) 今 (8) 日公布第一季財報，虧損 3.87 億元，是 12 季來首見虧損，顯示新冠肺炎疫情在全球蔓延，使散裝海運市況第一季相當低迷，後續陸續公布的散裝業者，首季財報恐不太好看。

裕民第一季合併營收 19.02 億元，年減 7.88%，營業毛利僅剩 3397 萬元，年減 81.58%，毛利率 1.79%，年減 7.14 個百分點，營業虧損 6390 萬元，年減 167.57%，營業利益率 - 3.36%，年減 7.94 個百分點。

裕民第一季認列營業外淨損 3.2 億元，主要是因美國聯準會祭出無限 QE 並大幅降息，導致投資的金融資產及負債出現帳面評價損失，惟日後仍可隨市場恢復好轉後回沖。

就整體市況來看，裕民說明，疫情嚴重衝擊整體經濟環境，加上散裝航運市場適逢傳統淡季，需求不振加上低硫油價格加重船東成本，導致航運本業虧損。

據統計，第一季 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 均值 601 點，年減 25%，其中， BCI 均值 93 點，年減 90%，現貨日租金均值僅 4558 美元，年減 48%，大幅低於航商的損平點。

不過，裕民強調，所幸 4 月起 BDI 指數已緩步回升，儘管不確定性仍充斥市場，預料全球疫情有效控制後，各國將加大基礎建設投資以刺激經濟，帶動原物料運輸需求，散裝市場將可望逐步回揚。

而慧洋則指出，日前 20 大商港官方代表繼國際航運公會 (ICS) 及國際港口協會 (IAPH) 呼籲後，簽屬 COVID-19 宣言，確保防疫期間商貨船可持續停靠港口進行裝卸貨作業，可望維持各國海上貿易的流通。

展望今年，慧洋已有 3 艘即將到期船舶租家提前預訂第三季換約，毛利率可達 40% 以上，顯示船舶期貨市場交易仍活絡，航運業界對前景仍具信心。

慧洋看好，隨著經濟活動回到正常狀態後，全球海運需求將反彈，在未來運輸需求回補、市場船舶供給減少的狀況下，營運復甦可期。