盤前財經大事搶先讀2020年05月28日

今日操盤前瞻

法說會：義隆、開發金、新光金、嘉泥、耿鼎、國票金、友通

除權息：京城銀

Fed 褐皮書：美國經濟活動急劇收縮 企業對復甦前景悲觀

週三 (27 日) 美國聯準會釋出最新《褐皮書》報告顯示，新冠肺炎 (COVID-19) 在過去幾週嚴重損害美國經濟，經濟活動大幅下降，造成慘烈的失業率和公司倒閉景況；多數企業對潛在經濟復甦步調感到悲觀。閱讀全文...

眾議院通過法案 要求川普對中國實施制裁

美中緊張局勢升溫之際，美國眾議院通過一項法案，譴責中國嚴重侵犯新疆少數民族人權，將對中國涉案相關官員予以制裁，目前法案已送交白宮等候美國總統川普簽署。閱讀全文...

投審會通過頂新集團匯回 40 億元增資台灣之星 將布局 5G

經濟部投資審議委員會昨 (27) 日核准 7 項重大投資案件，其中，頂新集團透過美成集團匯回 40 億元，轉增資台灣之星，以因應未來 5G 建設，並改善公司財務結構，另外日商壽司郎也申請匯入 2.5 億元，在台灣開設新餐廳。閱讀全文...

低利環境難靠利差賺錢 國銀存放款利差降至 10 年來新低

台灣央行昨 (27) 日公布本國銀行第一季存放款加權平均利率，在基準利率已降至歷史低點的影響下，國銀存款利率降至 0.54%，放款利率也降至 1.85%，雙創歷史新低，而存放利差下滑至 1.31 個百分點，也創 2009 年第四季以來新低，顯示國銀要靠利差賺錢，已越來越困難。閱讀全文...

台北文華東方酒店驚傳資遣全數客房部人員 證實 6/1 起停止住房服務

由於新冠肺炎疫情造成全球旅遊市場大亂，以國際高端旅遊和商務為主力客群的台北五星級酒店文華東方酒店昨 (27) 日驚傳將資遣全數客房部人員，隨後文華東方也對此發出聲明證實，將於 6 月 1 日起暫時停止住房服務，不過，酒店部份餐廳、酒吧、會議、婚宴和芳療中心仍照常營業。閱讀全文...