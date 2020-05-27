人民幣急貶逾200基點直奔7.17 創兩個月新低

港版國安法明 (28) 日在中國人大進行表決，市場預期該法將會毫無疑問地通過，而美國川普也表示將在本周針對通過此法做出強力行動，中美關係的不確定性導致外資暫時賣出人民幣，觀望後勢發展，導致人民幣急貶逾 200 基點，離岸人民幣直逼 1 美元兌 7.17 人民幣關卡。

美元指數持續拉升，離岸人民幣離 7.17 關卡僅一步之遙，今 (27) 日人民幣最低曾來到 7.1697，創 3 月 19 日以來新低，貶值超過 250 基點。截至上午 10:45 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1651 人民幣，貶值 218 基點，貶幅 0.3%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.1524 人民幣，貶值 175 基點，貶幅 0.25%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

瑞穗銀行指出，廣義而言全球經濟活動重啟的希望超過暫時超過目前中美之間新冷戰的擔憂。不過，市場仍持續在評估中美緊張局勢的前景及中美第一階段交易破局的可能性。

分析師指出，在中美關係未好轉之下，人民幣要出現明顯止貶的趨勢較不容易。值得注意的是今日人民幣兌美元中間價是調升 201 個基點，報 7.1092。但市場仍擔憂美國將祭出對中國更嚴厲的制裁，使得投資人持續減少人民幣資產的曝險部位。