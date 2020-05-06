資金回來了！4月外資大買A股逾500億人民幣

受到新冠肺炎疫情及美元流動性風險影響，3 月份 A 股北向資金大舉賣超人民幣 679 億元，創下 2014 年滬港通開通以來單月賣超金額新高。不過進入 4 月份，隨著主要央行紛祭出「直升機撒錢」政策，同時美元流動性問題趨緩，外資再度大買 A 股，買超金額達人民幣 533 億元。

資料來源: 鉅亨網彙整製表

4 月份北向資金的回補舉動，使得今年以來北向資金流向轉賣為買，再度呈現淨流入。同時，自滬港通啟動以來，外資累計買超金額突破兆元人民幣關卡。

4 月份外資買超類股排名前四名分別是食品飲料、醫藥生物、電子、家電等，特別是前幾大白酒企業在 4 月份格外受到北向資金青睞，其中股價創歷史新高的貴州茅台外資買超規模達人民幣 48.3 億元，而股價逼近新高的五糧液買超金額也達人民幣 41.3 億元。

而 4 月北向資金對公用事業、休閒服務、農林牧漁等產業則是呈現賣超的狀態。

食品飲料、醫藥生物、家電類股自去年以來就是北向資金主要加碼族群。去年北向資金前五大持股依序為食品飲料、家用電器、銀行、醫藥生物和非銀金融，比重約 57%。

至於持股市值規模方面，去年食品飲料、家用電器和醫藥生物產業持股市值提升名列前三，分別上漲人民幣 1190.1 億元、人民幣 964.4 億元和人民幣 808.2 億元。

不過值得留意的是，並不是受到北向資金青睞的個股股價走勢必定相對強勢。被喻為中國「第一國產女裝品牌」的拉夏貝爾，由於業績持續走弱，今年以來其股價表現欲振乏力，累計已下跌 30.5%。但從持股比例上來看，4 月份北向資金卻對該公司逆勢大舉加碼，持股比重從 3 月底的 0.92%，躍升至 3.26%。

