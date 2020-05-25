美中關係緊張 人民幣中間價創2008年來新低

「港版國安法」引發美中新一波的緊張關係，外資有出現撤離並觀望後勢發展的跡象，上週五 (22 日) 在岸人民幣創下自去年 10 月以來新低後，週一 (25 日) 中國外匯管理局將人民幣中間價調貶 270 基點，報 1 美元兌 7.1209 人民幣，創下 2008 年 3 月以來新低。

由於中國人行 (PBoC) 調貶人民幣中間價之舉動，引發外界認為人行無意止貶人民幣，也打擊週一 (25 日) 離岸及在岸人民幣走勢持續走貶，分別在 7.15 及 7.14 附近波動，其中在岸人民幣有貶破近兩個月箱型整理的態勢。

截至上午 10 時許，在岸人民幣兌美元暫報 1 美元兌 7.1363 人民幣，貶值 69 基點，貶幅 0.1%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

至於離岸人民幣則暫報 1 美元兌 7.1515 人民幣，貶值 78 基點，貶幅 0.11%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

值得注意的是，即便週一 (25 日) 人民幣中間價創下逾 12 年新低，但基本符合市場預期，彭博調查 13 位法人針對人民幣中間價做出預測，區間範圍介於 7.1047 至 7.1314。

本週五 (28 日) 中國人大將就「港版國安法」議案進行表決，美國國務卿蓬佩奧警告稱，若中國通過這項立法，美國將重新考慮對香港出口商品的關稅豁免政策；此外，白宮經濟顧問哈塞特則指出，美國正加緊研究對中國的經濟制裁。

此外，上週日 (27 日) 香港再度出現社運活動，至少有 180 人因違反香港集會遊行法遭到警方逮捕。

德國商業銀行表示，目前市場態度比較謹慎，正在等待美國的態度，目前的美中局勢仍在膠著，還沒有看到新的趨勢，此外，市場也在不斷測試人民幣在 7.10 之上，還有多大貶值空間。

AxiCorp 則指出，亞洲交易員持續緊盯人民幣匯率這一亞洲風險指標，美中局勢增溫且離岸人民幣跌破 7.15 大關，意味著人民幣仍有繼續走貶風險，並可能導致資金暫時撤離中國和香港。