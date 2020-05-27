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看好5G需求 鎧俠Fab7動工興建

看好5G需求 鎧俠Fab7動工興建 (圖片：AFP)
看好5G需求 鎧俠Fab7動工興建 (圖片：AFP)

鎧俠 (KIOXIA，原本的東芝記憶體) 週三 (27 日) 在日本三重縣的四日市，開始動工興建 3D NAND 快閃記憶體的生產工廠。預計今年 12 月後進入廠房工程，在 2022 年夏天完工。

根據《日刊工業新聞》週三 (27 日) 報導，鎧俠的新廠於當天動工。在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響下，由於人們減少外出，也造成影音串流服務的使用率激增，資料中心等的記憶體需求也跟著大增。鎧俠也無畏肺炎疫情，將依照當初計畫來進行投資增產。

鎧俠取得現有工廠的鄰近土地，在 5 月 27 日動土興建新廠。該廠命名為「Fab 7」，總投資額上看 3000 億日圓規模，目標在 2022 年的夏天完工。外界認為鎧俠合作夥伴的美國威騰電子 Western Digital (WDC-US)，應該也有負擔投資費用。

由於疫情關係，智慧型手機銷量也暫時受到影響。但是這波宅經濟帶動人們對於影音串流服務以及在家工作需求，伺服器及電腦等的用量大增，加上各國的 5G 服務在今年陸續上路，支援 5G 的智慧型手機也後市看好。

然而美中兩國的貿易戰升溫，前景發展也引人擔憂。大型客戶的華為，遭美國實施更嚴苛的禁令，未來的產品生產也勢必會遇到層層阻礙。華為對於記憶體的需求至少在短期內會出現下滑，也多少會對鎧俠業績造成打擊。

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