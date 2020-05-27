〈台股盤前〉多頭乘勝追擊 再度挑戰站穩萬一關卡

美股週二 (26 日) 在各國經濟重啟及新冠疫苗報喜下，四大指數上演補漲行情，台股昨日呈現開高走高態勢，終場收在萬一關卡附近位置，成交量也放大，多頭氛圍可望延續，有利行情推升向上，台股拚突破區間僵局。

美股四大指數全面收紅，道瓊上漲 530 點，站上 3 月初以來新高，但未能收復盤初突破的 25000 點整數關卡；標普上漲逾 1%，站上 200 日移動均線；那指、費半分別有 0.2% 與 0.63% 的漲幅。

隨著國內疫情趨緩，台股一度叩關「萬一」，外界關注國安基金何時功臣身退，財政部次長暨國安基金執秘阮清華說，國安基金規劃授權到全球疫情結束，國安基金委員會預計 7 月 15 日召開例會，屆時將就市況、疫情等討論執行績效及是否退場。

金管會參考各國監理機構發布的暫行措施，將祭出四大監理寬容措施，包括：巴賽爾資本協定三 (Basel III) 延後至 2023 年實施、風險權數 LTV 法延後至 2021 年 6 月上路、系統性重要銀行 ((D-SIBs) 內部管理資本增提 2% 延後一年實施、紓困授信放款採預期信用損失評估處理原則，以釋放銀行的資本需求與內部資源的暫時措施。

印尼青山集團年供應台灣高達 50 萬公噸、逾 300 億元不銹鋼料，通知用戶從即日起，台灣業務由華新麗華獨家代理，為期三年，上游大廠燁聯、唐榮等表明「市場將大亂，不排除從青山斷料」；華新麗華則表示，開大門、走大路，對國內不銹鋼產業有加分效果。

近期防疫概念股熱度高，據統計，整體防疫股的股民衝破 70 萬大關；還有股民搶零股，帶動合一曾一度罕見比下台積電、鴻海，登上零股人氣王。法人認為，隨著愈來愈多生技公司搶進防疫領域，不排除將有「百萬股民瘋搶防疫股」現象。

法人表示，雖然美國各州陸續重啟經濟活動，不過中國推動香港國安法、美國擴大對華為禁令，市場仍擔憂美中關係更緊張，並對全球股市帶來新一波震盪；台股在多空雜音干擾下，短線也可能持續高檔震盪盤勢。