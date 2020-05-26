〈台股盤後〉權值股點火 中小型股虎頭蛇尾 萬一關卡得而復失

台股今 (26) 日電子三雄領軍走強，早盤大漲逾百點站上萬一，台塑四寶、國泰金、富邦金走揚助攻，指數開高走高，不過中小型股尾盤撐盤無力，漲幅收斂，終場收在 10997.21 點，上漲 126.03 點或 1.15%，萬一關卡得而復失，成交量 1808 億元。

上市八大類股全面收紅，紡織纖維表現最強勢，漲幅 2.26%，其次為建材營造、金融保險漲幅逾 1%；櫃買指數開高後、漲幅收斂，終場收 146.81 點，上漲 0.14%，成交量 532.48 億元，其中以紡織纖維漲幅逾 2.06%、表現最強勢，其次為電腦周邊、通信網路、觀光，漲幅逾 1%。

電子三雄同步收紅盤，台積電開高走高，一度拉升至 297.5 元，重回短均線、月線之上； 大立光最高站上 3935 元，終場上漲 2.34%，站穩 5 日線；鴻海開高走高震盪，終場收 74.8 元，漲幅 1.6%。

行政院宣布 7 月暑假期間將啟動振興方案，激勵觀光股走強，夏都、雲品、遠雄來、華園、大略 - KY、新天地、劍湖山均收在漲停價位；六福、海灣、南仁湖、寒舍等也收紅盤。

防疫概念股漲勢不一，康那香、易威亮燈鎖住，高端疫苗、國光生有逾半根漲停；盛弘、恆大、合一、寶齡富錦、生華科則出現賣壓出籠，終場跌幅逾 6%。

法人表示，美中貿易紛爭持續升溫、美國擴大對華為制裁及香港國安法等國際不確定因素持續壟罩，加大全球股市高檔震盪，台股短線也難脫離區間震盪，不過上市櫃公司進入股東會旺季，各加釋出的利多行情，也可多留意。