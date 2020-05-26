內外資聯手買超台積電、面板雙虎 外資再大賣富邦VIX

台股今 (26) 日萬一關卡得而復失，收 10997.21 點，上漲 126.03 點或 1.15%，三大法人合買 168.7 億元，其中外資、自營商同步買超台積電與面板雙虎，外資並持續調節富邦 VIX，今日再賣 2.2 萬張，已連 4 個交易日站在賣方，賣超張數逾 14 萬張。

三大法人今日買超 168.71 億元，外資結束連二賣、轉買超 141.33 億元，投信買超 12.27 億元，自營商買超 15.11 億元；期貨方面，外資加碼多單 1471 口，多單未平倉口數達 34198 口。

外資今日主要鎖定電子、金融族群，大買面板雙虎，買超友達、群創分別達 19937 張及 18508 張，並加碼台積電逾 1.6 萬張；金融族群則買超新光金、國泰金、元大金、中信金等，買超張數逾萬張。

外資今日持續調節富邦 VIX，連賣 4 個交易日，賣超張數逼近 15 萬張，並持續調節元大台灣 50 反 1、旺宏，賣超逾 1 萬張，賣超京元電、玉山金則超過 5000 張。

投信買超前 10 名標的，分別為永豐金、晶技、台灣高鐵、台光電、臻鼎 - KY、南電、景碩、元太、台泥及喬山；賣超前 10 名標的分別為旺宏、兆豐金、華擎、泰碩、南六、欣興、博智、聯茂、泰鼎 - KY 及寶齡富錦。

自營商買超前 10 名標的，包括友達、欣興、鴻海、華通、群創、台表科、光寶科、南電、寶成及聯強；賣超前 10 名標的為慧洋 - KY、華新、台開、嘉晶、仁寶、宏達電、大聯大、燿華、華新科及廣達。