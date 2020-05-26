台股漲逾百點 萬一關卡得而復失 三大法人買超168億元

亞洲主要股市今 (26) 日全面反彈，台股開高走高，由蘋概三王領軍上攻，盤面上各類股百花齊放，指數漲逾百點，可惜終場賣壓出籠、漲幅收斂，沒能站穩萬一關卡，但仍驚險守住年線，三大法人合計買超 168.71 億元。

台股今天早盤大漲逾 165 點，最高來到 11036.25 點，不過，尾盤遭遇賣壓出籠，終場上漲 126.03 點，收在 10997.21 點，成交值較昨日明顯放大，共 1807.66 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資結束連二賣，今日轉為買超 141.33 億元，投信買超 12.27 億元，自營商買超 15.11 億元，三大法人合計買超 168.71‬ 億元。

上市八大類股全面收紅，紡織纖維表現最強勢，漲幅 2.26%，其次為建材營造、金融保險漲幅逾 1%；櫃買指數開高後、漲幅收斂，終場收 146.81 點，上漲 0.14%，成交量 532.48 億元，其中以紡織纖維漲幅逾 2.06%、表現最強勢，其次為電腦周邊、通信網路、觀光，漲幅逾 1%。

觀察權值電子股表現，權王台積電無懼外資提款，今日上漲 1.2%，收在 295.5 元；大立光也同步回神，大漲 2.3%，收在 3925 元；鴻海漲 1.6%，以 74.8 元作收；聯發科則一路平盤附近震盪。

在傳產方面，台塑四寶受惠油價回升，台塑、南亞、台化漲幅約 1-2%，台塑化也站穩盤上；NBA 將復賽，運動品牌概念股也獲得買盤青睞，寶成、聚陽大漲逾 7%，儒鴻及豐泰約上漲 5%。

此外，國內疫情趨緩，國旅需求逐漸興起，觀光股再度發動漲勢，多檔攻上漲停，包括夏都、雲品、遠雄來、鳳凰、五福和華園等，六福也有近 8% 的漲幅。

政府即將解除口罩販售禁令、開放外銷，康那香表示，訂單已接到 6 月底，激勵股價連日漲停，今日開盤不久即直奔漲停價 48.05 元，成交量超過 5 萬張。

防疫概念股今日多呈現回檔，永昕、盛弘跌 9%；恆大、生華科、合一、寶齡富錦、中天、新麗等也分別有 6-8% 的跌幅；基亞、南六、永日、熱映、泰博等生醫股也都在盤下震盪。