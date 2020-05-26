【群益投顧】指數開高走高創波段新高11046 點，月線站穩後短線轉強可續攻半年線11110 點

一、盤勢分析

美國因陣亡將士紀念日休市一天。歐洲各國陸續經濟重啟後的影響 Stoxx600 上漲 1.5%。亞洲各國股市也同步走高，盤中日股、韓股、港股等漲幅在 1.5~2.5% 之間，台股高盤開出後持續上揚，之後即一路在高檔整理，防疫相關股仍是盤中強勢族群，國光生漲停、高端疫苗、康那香等持續上揚，電子股金像電、健策、倉和等漲停，台積電、鴻海、大立光等收紅，大型金控股及傳產各龍頭股上揚一起帶動指數創波段新高。收盤上漲 126 點，漲幅 1.16%，收在 10997 點，成交量大增為 1807 億元。

二、盤勢預估

此番四度來攻位於 11000 點附近的年線，且盤中創反彈以來最高點 11046 點，大盤於昨日盤中測試月線 10803 點之支撐後，下跌危機化解，今日大漲後仍有續往 11110 點半年線上攻之潛力。

金像電 (2368-TW) 應主管機關要求公告 4 月自結損益，單月 EPS 達 0.39 元，月增 21%、年增 375%，換算稅後淨利率約 9.35%，優於第一季的均值 7.91%，累計前 4 月 EPS 達 1.13 元，網通、伺服器及基地台基頻模組用板訂單加持，前四月獲利表現已大幅超越 2019 年 EPS0.24 元，營運成長可期。

健策 (3653-TW) 第一季淨利歸屬母公司業主 2 億 5848 萬元，EPS2.14 元，4 月營收 6 億 1918 萬元，較上月減少 5.30%，較 108 年同月增加 57.83%。累計 109 年 1-4 月營收 22 億 9072 萬元，較 108 年同期增加 37.64%。

倉和 (6538-TW) 率先採用 PI 材料應用於網版上打入中國電池廠，第一季毛利率攀升到 53.73%，獲利攀高，稅後淨利 1.34 億元，季增率 16.62%，年增 235%，每股盈餘 4.41 元。4 月自結獲利，本期淨利年增 143%、達 3，400 萬元，每股盈餘約 1.13 元，前四個月已賺超過半個股本。

亞諾法 (4133-TW) 擴展 (SAM) 技術產製 COVID-19 疫苗，利用自有 DNAxImmune 技術平台，成功驗證 COVID-19 各種不同基因序列片段，產製有效中和小鼠抗體，5 月起展開一系列的較大型動物試驗和安全性研究，正式與全球各國疫苗開發的時程加緊賽跑。

三、強勢股

電子：

譜瑞 - KY(4966-TW)、健策 (3653-TW)、台光電 (2383-TW)、台表科 (6278-TW)、力致 (3483-TW)

非電：

康那香 (9919-TW)、亞諾法 (4133-TW)、國光生 (4142-TW)、聚陽 (1477-TW)、寶成 (9904-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據