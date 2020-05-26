美中緊張再起 投資中國宜選內需+政策受惠股

儘管 4 月以來全球新冠肺炎疫情逐漸獲得控制，但近期美國商務部與參議院相繼祭出擴大華為禁令，並通過「國外公司問責法案」，令美中緊張局勢再度升溫。展望後市，國泰投顧認為，即使美國迅速通過法案，但估短期應不會立即帶來流動性疑慮，建議現階段投資中國應聚焦內需、新基建政策受惠類股。

國泰投顧指出，5 月以來，美中緊張局勢再度升溫，美中貿易不確定指數亦呈現上揚，「國外公司問責法案」在獲得參議院通過後，接下來必須在眾議院獲得通過，且交由美國總統簽署才能成為法律。

外界擔憂對中國市場的衝擊，國泰投顧表示，目前中國在美國上市的存託憑證 (ADR) 共 233 檔，合計市值約 1.03 兆美元，約佔美國股市市值 3.3%，佔中國股票市值約 8.8%，而美國投資人目前擁有中國的 ADR 股票金額約 3500 億美元，約佔中國整體 ADR 市值三分之一，若以目前美國投資人每日於中國 ADR 股票交易金額與周轉率推算，預估美國投資人要完全出清中國 ADR 約需 200 個交易日左右。

國泰投顧認為，儘管美國迅速通過法案，依過去中國 ADR 撤離美國交易所的經驗來看，至少約需半年以上時間進程，輔以目前總檔數高達 233 檔，市場評估過渡時間可能約需 2-3 年，因此預料短期應不會立即對金融市場帶來流動性疑慮。

國泰投顧表示，今年中國經濟受新冠肺炎疫情影響，第一季 GDP 為 1992 年首度出現季度衰退，中國官方同樣祭出財政與貨幣等宏觀調控政策，力求實現穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期等「六穩」。

不過，國泰投顧指出，與歐美等已開發國家較不同的是，中國並非釋出大規模量化寬鬆措施救市，而是推出新基建政策，訴求科技相關建設，包含 5G 基建、大數據中心、物聯網、人工智能、高速鐵路、特高壓、新能源汽車充電樁等七大領域，如同數據時代的新經濟基礎建設。國泰投顧認為，現階段投資中國宜避開受歐美疫情影響的出口類股，應聚焦內需 + 新基建政策受惠類股。