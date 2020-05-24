〈ETF大講堂〉美股反攻 市場正在追那些ETF？

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對經濟帶來了衝擊，在今年的 3 月 23 日，美國聯準會 (FED) 發表購債計畫，誓言購買美國公債、不動產抵押貸款證券的規模將足以讓金融市場穩定運作，確保政府和公司在經濟停擺時保持流動性。

該消息為市場帶來了急需的支撐，從而引發了反彈行情，自那時起，標準普爾 500 指數上漲逾 24%。在 ETF 領域當中，於 3 月 23 日至 5 月 14 日期間，圖中五檔 ETF 獲得了最多的現金流。

3 月 23 日至 5 月 14 日期間最多現金流的五檔 ETF(圖片：ETF.com)

企業債風行

首先，Fed 其中一部分計畫包括購買公司債 ETF，從 5 月 12 日開始，Fed 才真正開始買入，不過投資者似乎急於搶先，在 Fed 於 3 月下旬宣布相關計畫後，現金流便開始湧入 iShares iBoxx 投資等級公司債券 ETF (LQD-US) 和 iShares iBoxx 高收益公司債券 ETF (HYG-US)。

在商業活動仍然很大程度上處於關閉，以及在員工必須家工作的情況下，公司債仍然是個棘手的領域，部分分析師也持續警告下半年可能出現嚴重違約等情況。儘管如此，來自 Fed 的利多消息仍吸引投資者資金湧向 LQD 和 HYG，因為自 3 月 23 日迄今，兩檔基金分別上漲了 21% 和 14%。

黃金避風港

有別於 HYG 等基金所看到的投資者冒險行為，對 SPDR 黃金 ETF(GLD-US) 的資金流入，則來自於安全避險的需求。面對全球疫情大流行、美國和全球經濟成長前景的不確定性，以及超低利率的環境，持續推動黃金價格走高。

衛生保健是關鍵

SPDR 健康照護類股 ETF(XLV-US) 也是近期以來受歡迎的 ETF，儘管並非所有的醫療保健領域都因疫情受益，但隨著疫情在全球範圍內持續蔓延，從醫療設備、醫療專業、藥物解決方案等各種需求，為該領域帶來充足的支持。XLV 是規模最大和交易量最多的醫療保健相關 ETF，在疫情的情況下，XLV 成為熱門選擇。

原油逢低買入

著「在家隔離」成為常態，許多企業也因疫情關閉，在供過於求的情況下，石油需求急劇下降，油價也在 4 月下旬短暫落入負值。

不過同時，投資者期望能買入石油市場的低點，並在經濟重新開放後有所收益，大量資金也因此湧入美國石油指數基金 (USO-US)。自 3 月 23 日迄今，該檔 ETF 獲得了 44 億美元的流入，即使該 ETF 表現不佳，3 月 23 日迄今 USO 下跌了 43%。年初至今，下跌了 78%。