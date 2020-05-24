〈工業技術資訊月刊〉電網人才百萬獎學金徵件開跑

開創再生能源的同時，運用強韌的電網維持供電穩定也是不可或缺的發展目標。為解決電力人才需求，由工研院號召產學研組成的「電網學校暨人才發展聯盟」，將頒發總額超過 100 萬元的獎學金，得獎者可獲最高 3 萬元獎學金，以及上市上櫃公司實習機會，為電力職涯開拓美好未來。

地球變乾淨了？受到新冠肺炎衝擊，全球各產業於年初開始停工、封城，大規模的人為活動減少，進而讓全球二氧化碳排放量大幅降低，甚至原先汙染嚴重的地區出現難得一見的清澈藍天。但只因疫情產生的短期效應，無法從根本解決全球暖化問題，乾淨的再生能源仍是各國發展目標。

綠能帶動電力發展 企業求賢若渴

工研院電網管理與現代化策略辦公室主任劉志文表示，電力與綠能產業相輔相成，強健的電力電網系統，可以快速增加不同綠電併網，並且確保每度電都能被妥善利用，解決再生能源供電間歇性的問題，電力領域在再生能源帶動下潛力無窮，未來可結合 AI 與大數據分析創造出龐大的經濟效益。

隨著電力產業蓬勃成長，質高量多的電網人才需求同樣水漲船高，而電力人才不只侷限在電機等硬體領域，還有財稅、會計、經濟、軟體領域，例如綠電憑證或融資就必須靠金融專才，風力發電預測則要靠軟體人才撰寫演算法。為此，工研院決定擔綱領頭羊，號召產學研共 26 個單位，組成電網學校暨人才發展聯盟，以獎學金、電力課程等方式培育人才，幫助這些優秀潛力菁英朝電力領域的康莊大道邁進。

成為人才培植電力職涯的養分

其中電網人才獎學金主要由聯盟成員共同出資，1 年發放 2 次，自 2019 年上路後，總計有 42 名得獎者，發出超過 100 萬元獎學金，不少身為聯盟成員的企業主，紛紛在頒獎典禮上網羅得獎者到自家公司，和平電廠、亞力電機等企業還現場加碼：凡是電網學校培育的優秀學生，就有薪資加碼至少 1 成的機會。而海龍離岸風電團團隊等廠商則釋出歐洲培訓實習機會，學習營運知識與技能。

獲得 2019 年電網學校暨人才發展聯盟獎學金「傑出學生獎」的邱信瑋，目前就讀成功大學電機系博士班，他用這份獎學金參加 2019 年於澳門舉辦的 IEEE 亞太電力與能源工程會議，對電力熱情可見一斑。這場會議有來自歐美等上千名教授、學生參與，邱信瑋是少數上台發表論文的臺灣人，大大展現自己優秀的電力研究成果，也為未來的電力職涯開啟一扇大門。

目前就讀成功大學機械系的謝霆翰，獲得 2019 年電網人才獎學金「傑出專題成果獎」肯定。他表示，比起半導體、IC 領域，電力專門的獎學金真的少之又少，電網學校獎學金的出現不僅能幫助他展現電力領域的研究成果，頒獎典禮上還安排國內外綠能、電力大企業主擔任頒獎人，透過與大企業第一線對談，有效幫助電力人才提前瞭解產業趨勢變化與需求，對職場生涯有絕對的正面助益。

電網學校暨人才發展聯盟匯集百萬獎學金，即日起至 5 月 10 日開始收件，報名不限科系，獎項總共有三大類，包括優秀專題提案獎（大學部）、傑出專題成果獎（大學部）、優秀學生獎學金（研究所），獎金分別 1 萬元到 3 萬元不等；相關報名者必須修畢電路學或電工學等同課程，且已修畢或願意另修至少三門電力工程相關課程；報名優秀學生獎學金者，則需為大專院校研究所全職學生（含應屆畢業生），並從事電力工程相關領域研究。

獎學金頒獎典禮預計邀請台灣汽電共生股份有限公司、臺灣綜合研究院、亞力電機、和平電廠、東元電機、哥本哈根基礎建設基金 CIP、海龍離岸風電團隊（北陸能源 NPI 與玉山能源合資）、健格科技、康舒科技、祥正電機、達德能源集團、海鼎風力發電（捷熱能源、安能集團、麥格理綠投資集團）等聯盟成員參與，讓企業可以直接跟優秀得獎者媒合接觸，為臺灣電力產業挹注新活水。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 340 期 2020 年 5 月號，未經授權不得轉載。