中美貿易戰2.0點火 手中持股停看聽

川普大動作斬斷華為海外供應鏈，中國也擬啟動不可靠實體清單報復，美中貿易戰 2.0 點火，也揭開新科技戰序幕，手中的持股該如何檢視？分析師許博傑於財經直播節目《股市小葉問》指出，華為概念股短線勢必有所衝擊，但長線仍要以產業趨勢為重，不須太悲觀。

華為概念股一片殺聲，聯發科卻逆勢走升，獲外資買盤追捧，主因是聯發科的華為出貨營收占比不到 5%，且轉單想像豐，分析師許博傑指出，聯發科長線看好，但短線不宜追高，待震盪整理後伺機介入。

中概族群則可望先苦後甘，其中工具機、持品及手搖杯，因應疫情逐漸趨緩，並迎來產業旺季，最悲觀的時刻儼然已過去，後市可中性看待。

過去一周油金雙漲，黃金亞洲盤甚至一度最高衝上 1763.7 美元，創下七年半新高，後續是否繼續走高，外匯專家李其展指出，美股走勢、各國央行降息空間、技術兩大支撐區是觀察重點。

在新冠疫情爆發後，金融商品中只有黃金創波段新高，主因是各國央行撒錢、股市下跌推升避險需求，因此各國央行是否有進一步降息空間，是相當重要的觀察指標，新興市場如印度、南非、泰國等，預期將寬鬆貨幣支撐經濟，提高出口競爭力。此外，近來美股大漲收斂金價漲幅，若未來美股進入修正，將再度打開金價上攻空間。

技術面部分，須看兩大支撐區是否撐住。第一個關卡為 1720 美元，若能撐住代表還在相對強的格局中震盪。第二個關卡為 1660 美元，該價位為高檔支撐區，若跌破表示一路從底部墊高的金價，開始有轉弱訊號，投資人必須留意。

《股市小葉問》由 Anue 鉅亨攜手 yahoo!TV 共同製播、分析師執照的財經主播葉芷娟主持，並邀請分析師解析過去一周最夯的新聞話題，提供線上提問互動，幫投資人解決各式各樣疑難雜症，周四下午 3 點直播，可於 Anue 鉅亨首頁、FB 粉絲團、YouTube 頻道收看。