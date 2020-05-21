新興美元主權債高利差誘人 市場伺機卡位  

新冠疫情衝擊全球金融市場，但在各國政府救市措施下，緩解流動性緊俏，新興市場債券也出現反彈。不過，根據 Bloomberg 資料顯示，截至 5 月 15 日止，目前新興市場美元主權債價格仍在過去十年以來相對低點，而利差仍高達 578 個基本點，是近十年來難得一見的高點。

由於歐美各主要國家殖利率已趨近於零甚至進入負利率，法人認為，新興市場美元主權債擁有高殖利率、高利差、價格便宜等誘因，加上 IMF 等國際組織大力金援新興市場國家，近期市場恐慌情緒已開始逐步消散，可望持續吸引資金流入，後市看俏。

NN (L) 新興市場債券基金經理人胡璋健表示，各國以封城措施來減緩疫情擴散，因此影響全球經濟，所幸各國央行及政府積極推動寬鬆的貨幣及財政政策，確保市場流動性充足，大幅降低系統性風險發生的機率。此外，疫情致使全球出口及旅遊需求下降，使原油價格大受打擊，不過近期疫情趨緩，原油需求可望逐漸恢復，有利於油價走勢。

雖然油價下跌一開始對部分身為石油輸出國的新興國家帶來財政壓力，不過，胡璋健認為，國際貨幣基金組織 (IMF)、世界銀行(World Bank) 擴大援助力道，幫助新興與低收入國家對抗疫情並穩定經濟，可望支持新興國家經濟基本面並提升償債能力。此外，目前新興市場 CDS 價格所反映的違約率為 8% 左右，即便在 2008 年金融海嘯發生時，實際違約率也不到 4%，部分國家主權債券價格已完全反映市場對此的預期、甚至有超跌的情況，因此具備不錯的投資價值。

胡璋健進一步指出，根據 Bloomberg 資料，截至 5 月 15 日，新興市場美元主權債券殖利率約為 6.5％，在美國聯準會下調基準利率至零，且許多國家公債的殖利率為負值的情況下，新興市場美元主權債顯得更具吸引力，隨著主要市場經濟重啟、投資人信心逐漸回復，資金將可望重回新興債市。

從利差來看，新興市場美元主權債的利差自過去 15 年以來，僅有一次超過目前水準，即是在 2008 年金融海嘯期間，而在 2009 年危機度過後，利差水準即收斂至約 240 個基本點，目前新興市場美元主權債利差約為 578 個基本點，是難得一見的高點，未來利差進一步收斂的空間仍大，可伺機進場卡位。

野村投信指出，Bloomberg 資料顯示，截至 5 月 15 日，新興市場美元主權債加權平均價格約為 96.67 美元，過去十年中曾出現四次低點，當時價格介於 96~101 美元間的低檔，且在一年後皆有 10%~17% 的漲幅，投資人若想把握後續上漲動能，現在是進場好時機。