傳百度計畫自那斯達克下市 中概股盤前集體跳水

《路透社》引述消息人士報導，隨著美中貿易局勢加劇，中概股百度 (Baidu) 正在考慮自美國納斯達克 (Nasdaq) 下市，轉向距離較近的證交所以提高估值。

消息傳出後，中概股盤前集體跳水，百度 (BIDU-US) 盤前一度重挫 8%，現跌逾 2%，其他中概股如瑞幸咖啡 (LK-US) 跌 6%，愛奇藝 (IQ-US) 跌 3.7%，蔚來汽車 (NIO-US) 跌 3.16%，拼多多 (PDD-US) 跌 2.87%，京東 (JD-US) 跌 2.59%，阿里巴巴 (BABA-US) 跌 1.84%。

百度昨 (20) 日收報每股 108.52 美元，市值約 295.9 億美元。

百度盤前股價 (圖：Investing.com)

消息人士稱，百度認為在那斯達克的估值過低，正在和其信賴的顧問聯繫，尋求最佳的解決方案，不過目前討論尚處於初期階段，隨時可能更改，百度方面則拒絕評論下市消息。

隨著美中貿易爭端日益加劇，百度在內等中國上市企業正面臨龐大壓力。

美國參議院週三 (20 日) 通過新法，要求外國企業遵循美國審計和法規標準，否則將阻止其在美國任一證交所上市，該法案旨在規範所有外國公司，但主要仍針對中國企業。

百度聯合創辦人兼執行長李彥宏今日也表示，該公司正在密切關注美國新制，並稱一家優秀企業有很多上市選擇，不僅限於美國，公司內部也在研究於香港等地二次上市，因此並不擔心美國政府的打壓對公司業務帶來劇烈衝擊。