降息救經濟 土耳其央行宣布年內第九度降息

土耳其央行週四 (21 日) 宣布降息，下調關鍵利率兩碼至 8.25%，符合市場預期，不到一年時間，土耳其央行已九度降息。

為挽救受疫情衝擊的國家經濟，土耳其央行宣布將 7 天回購利率自 8.75% 下調至 8.25%，為去年 7 月以來連續第九度降息，當時利率水平為 24%。

土耳其關鍵利率走勢 (圖：TradingEconomics)

近月來，土耳其央行自外匯存底祭出數百萬美元來支撐里拉，降息行動更為調降借貸成本舖路，希望能透過低成本貸款來促進經濟復甦，緩解疫情帶來的經濟衝擊，經本次降息，土耳其央行已將實質利率壓低至 0% 以下。

事實上，在計入 4 月通膨率 10.9% 後，土耳其實質利率就一直處於負值狀態，削減了國內外投資人持有里拉或以里拉計價資產的動力，分析師警告，持續降息恐為里拉帶來更大壓力。

土耳其央行則表示，儘管受到季節性因素和疫情所導致的食品價格上漲，短期內通膨可能走高，不過這種情況將在下半年緩解，屆時需求驅動的通貨緊縮將更加顯著。

《彭博社》根據土耳其央行數據計算，截至 5 月 11 日前的 30 個交易日中，海外投資人與本地貸方進行的里拉交易創下 10 年新低，至於國內貸方間的交易則創下有紀錄以來最高水平。

就在昨 (20) 日，土耳其將與卡達的換匯協議上限，自原先的 50 億美元提高至 150 億美元，以確保穩定的外匯資金來源。今年以來，央行透過大量外匯儲備支撐里拉，市場越來越擔心，土耳其外匯存底將耗盡，使該國面臨利率和匯率的雙重風險。

在 5 月初觸及歷史低點後，里拉兌美元匯率至今已連續兩週上漲，不過里拉自年初以來至今仍貶值 12.4%。

土耳其里拉兌美元匯率自本月初的歷史低點反彈 (圖：Bloomberg)

儘管近期漲勢持續，經濟學家和分析師普遍認為，里拉易受經濟疲軟影響，因此仍相當脆弱，分析師警告，這可能使負債累累的企業面臨營運困難，且可能引發通貨膨脹，最終迫使央行暫停長達 10 個月的降息行動。

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