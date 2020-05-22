效法台北市 日本富士電機將推5千台口罩販賣機

《日本經濟新聞》報導，日本富士電機 (6504-JP) 已研發生產出口罩的自動販賣機，並打算在日本各地設置 5 千台。

日本是全球數一數二的自動販賣機大國，而富士電機則是日本的重電大廠，與德國西門子有合作關係，該公司除了有生產各種發電系統及半導體外，在自動販賣機領域更是日本的市場龍頭。

富士電機股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

針對原本用於零食銷售的機種進行了抗菌處理等改良後，自動販賣機的營運公司將用來銷售口罩。由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情改變了現代人的生活型態，也為了讓民眾們能輕鬆的買到口罩，預計將有 5 千台的口罩販賣機，會設置在日本各地的商業設施，以及運動場館等。

富士電機在日本國內的自動販賣機市占高達 5 成，將眼光放在口罩銷售也實屬特例。

口罩販賣機的按鈕、退幣旋鈕，以及商品取出口等，都經過抗菌處理。每台機器可以放置 90 包以上的口罩，每個包裝內可放入 3 至 5 片口罩。另外也可用來銷售消毒紙巾等。不含安裝費用的機器售價為 72 萬日圓，預估會裝設在運動設施、演唱會場、車站，以及各種公共設施等。

在肺炎疫情影響下，多數人在外出時都會戴上口罩。民眾們對於更換以及購買預備用口罩的需求增加，許多日本人都希望能在一般店面外也能買到口罩。在聽到這樣的需求後，才會有自動販賣機廠商投入研發生產。