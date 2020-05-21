原油現貨由折價轉溢價 分析師示警短線漲速過猛

隨著世界主要產油國宣佈大規模減產，再加上各國解封措施促使石油需求量回溫，近日來原油期貨及實體原油的價格，皆呈現攀升的趨勢。

在過去一個月以來，布蘭特原油期貨價格上漲了超過兩倍，並突破每桶 36 美元，而一度跌落至負值的 WTI 原油期貨價格，亦於近日來持續上揚。

布蘭特原油期貨價格 15 分鐘 k 線圖

在數週之前，大部分的實體原油都以基準價格的折價出售，但於近日來卻呈現反轉趨勢，並且出現了溢價出售，而由於中國市場的石油需求量快速復甦，因此，銷往中國的實體原油價格，更是呈現了大幅度的溢價。

主要銷往亞洲國家的俄羅斯 ESPO 原油交易價格，較杜拜原油基準價格高出 3.5 美元 / 桶，而在上個月時，6 月裝船的 ESPO 原油交易價格，卻是較杜拜原油基準價格折價 4.8 美元 / 桶。

另外，6 月裝船、銷往中國市場的伊拉克 Basrah 輕質原油、重質原油價格，則是分別較官方價格溢價 4.5 美元 / 桶及 4.8 美元 / 桶，高於 5 月份的溢價 2.5 美元 / 桶及 3.5 美元 / 桶。

除此之外，在過去一週，安哥拉原油的溢價上漲了 1 美元 / 桶，北海的油價亦呈現攀升的趨勢。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情導致生產活動中斷、以及交通運輸燃油需求下降，進而造成全球石油需求量萎縮及油價重挫。但從近日來原油現貨價格走勢可看出，隨著石油需求逐漸自谷底回升，再加上石油輸出國家組織 (OPEC) 及各大產油國計劃每日減產將近 1000 萬桶，且美國頁岩油生產商亦宣佈大幅削減產能，預期能源市場的供需將有望逐漸恢復平衡。

儘管近日來原油期貨及現貨價格，雙雙呈現攀升的趨勢，但部份分析師卻警告油價短期修正回跌的風險，JBC Energy GmbH 分析師 Eugene Lindell 表示，油價在短期之內上升速度過快，且原油價格的攀升，亦對於煉油廠的毛利率造成衝擊，導致煉油廠目前面臨沉重的壓力。