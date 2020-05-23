〈工業技術資訊月刊〉新冠疫情衝擊 歐美市場成重災區

整理／編輯部

世界衛生組織（WHO）於 3 月 11 日宣布疫情全球大流行（Pandemic），繼中國之後，疫情震央轉移至歐美。截至 5 月 5 日，美國、西班牙、義大利成為全球確診人數最多的國家，由於美國與歐洲為全球重要消費市場，各國研調機構紛下修全球經濟成長數字，也影響臺灣產業布局。

歐美疫情爆發，終端電子產品除伺服器成長為正，其餘均負成長

3 月歐美疫情爆發，人流管制、封閉邊界以及各種人員接觸限制，大幅降低電子終端產品需求。疫情影響所及，遠距工作、教學需求大增、線上消費取代實體消費，也帶動筆電、平板、與資料中心的強勁需求，Gartner4 月則更新預測，2020 年除伺服器仍有 2.6% 的成長外，其餘終端電子產品成長率皆為負值。

歐美疫情爆發，終端電子產品除伺服器成長為正，其餘均負成長。

疫情影響下，全球經濟呈現停滯

國際市調機構 IHS Market 在 4 月繼續下修全球經濟成長率至負 3%，臺、美、韓、歐、日均為負值。疫情對全球生產及消費的衝擊效應已逐漸顯現，今年全球經濟可能呈現明顯停滯現象。

疫情影響下，全球經濟呈現停滯。

臺廠在美國市場仍維持正成長 的產業，僅半導體、構裝材料

半導體、構裝材料受惠 5G 持續布建及高效能運算相關產品的推出，衍生對 IC 晶片及上游材料的需求，可望抵銷美國行動裝置需求轉弱影響，各有 7% 與 0.8% 的成長。

臺廠在美國市場仍維持正成長 的產業，僅半導體、構裝材料。

臺廠在歐洲市場，以汽車零組 件、網通、LED 產業影響最大

汽車零組件、網通產業與 LED 在歐洲市場集中度超過 20%，因此歐洲市場趨勢變化對此 3 類產業影響程度較大。

臺廠在歐洲市場，以汽車零組 件、網通、LED 產業影響最大。

臺灣半導體業客戶以美國、中國大陸為主，疫情中求突圍

世界半導體貿易統計協會統計，2019 年全球半導體市場為 4,123 億美元，中國大陸與美國市場合計達 54.1%；臺灣 IC 產業客戶也集中於美、中兩國，合計達 68.8%。疫情從中國延燒至歐美，半導體業難自外疫情。

臺灣半導體業客戶以美國、中國大陸為主，疫情中求突圍。

臺灣半導體產業據點 9 成在臺灣

臺灣半導體產業的生產據點與產能，有 91.3% 位於臺灣。在中國大陸布局以技術服務、中低階產品。因臺灣疫情控制得宜，短中期供給沒有問題。屬於臺灣製造、行銷全球的產業。

臺灣半導體產業據點 9 成在臺灣。

半導體產業因疫情受惠領域

半導體產業因疫情受惠領域。

技術領先優勢，2020 年臺灣半導體產業估成長 5.2%

臺灣半導體業製造基地幾乎全在臺灣，幾無斷料、缺工問題。但疫情蔓延至美國，占我半導體客戶比重近 4 成，終端需求恐下滑。工研院 IEK Consulting 預估，歐美疫情若能在第二季受到控制，臺灣半導體產業 2020 年成長率可站穩 5%。

技術領先優勢，2020 年臺灣半導體產業估成長 5.2%。

工研院 IEK Consulting 建議，疫情期間產業應建立因應市場變化的應變對策，強化供應鏈風險管理，降低缺料風險；長期而言，可強化全球客戶布局，分散風險，並強化關鍵技術研發能量。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 340 期 2020 年 5 月號，未經授權不得轉載。