奉行祖魯法則專挑千里馬股 專職奶爸靠3招「修正式價值投資」攢千萬

文 / 林心怡

從月薪 4、5 萬元的小資上班族，到賺到財務自由的專職奶爸，去年才暫離職場，開始專心經營臉書粉絲專頁的陳啟祥，總是不吝發表文章分享投資心得。雖然在職期間薪資不高，依然能靠著價值投資攢下千萬元財富，即使前波台股大地震，他仍因精準掌握到價值型千里馬股旭富、弘塑、原相等投資機會，讓他整體獲利至少逾 3 成。

陳啟祥的粉絲專頁名為「修正式價值投資」，談起投資，他開宗明義就強調「徹底了解公司」的價值投資基本功；不過既然多了「修正式」3 個字，也代表他的價值投資不純粹走巴菲特、葛拉漢等典型路線。

走哪一條路？分析陳啟祥的投資邏輯，其實更近似於「祖魯法則」。此法則是英國投資大師吉姆．史萊特所提出，核心精神是「聚焦專精於小範圍選股」，就像 19 世紀南非祖魯王國的士兵，只不過是專精於少數傳統兵器，就能擊退大英帝國的槍彈火炮一般。此外，祖魯法則也被認為「完美融合價值型與成長型投資」，廣獲投資名家採用，兼顧考量個股評價面與成長性的本益成長比（本益比除以每股盈餘年增率）概念，就是出自史萊特的發想。

聚焦小型成長股 3 階段篩選 鎖定半導體、5G、防疫股

而陳啟祥所聚焦鑽研的「小世界」，就是中小型價值成長股，並以賺取價差為主。

他的投資邏輯大致分為 3 個階段，首先是尋找「股本輕盈的業績成長股」，此階段的作法，是挑出近 3 個月平均營收高於去年同期的 2 至 3 成者，或是以營收創 12 個月新高當作條件，再搭配股本小於 30 億元的篩選門檻，「當然，月營收年增率愈高愈好。」

第二階段，則是檢視長期經營價值。條件包括近 5 年皆有獲利且股東權益報酬率（ROE）穩定，最好不低於 10％；近 5 年自由現金流皆為正；近 5 年的殖利率可保持在 4％至 6％；若能符合股價淨值比小於 2，或者本益成長比小於 0.5 倍者更佳。陳啟祥認為，符合上述條件愈多，愈具加分效果，畢竟通過這些門檻檢驗的企業，其財務條件才符合他心目中可以安心長抱的好公司定義。

「但這些都只是初步篩選，不代表全都是值得投資的公司。」他強調，即使各種客觀條件齊備，接下來仍應進入第三階段 ──輔以「質化」分析。白話的說，就是從直接詢問公司或經營層公開發言、媒體報導等管道，試著解答這家公司的 3 個問題。

這 3 個問題環環相扣，先是「營收成長的原因」；再來，基於這個原因，公司具備的「競爭力是否足夠」，例如：未來產能會不會捉襟見肘等；第 3 個問題，讓公司營收成長的「趨勢是否能夠持續」。

來源：《今周刊》 第 1222 期

更多精彩內容請至 《今周刊》