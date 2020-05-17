林文淵專訪》幫過公司派，為何如今幫市場派 林郭文艷還守得住大同嗎？

文／梁任瑋

隨著大同公司市場派公布結合東森電視董事長林文淵、前立委黃國昌「夢幻組合」的董事暨獨董名單，這一輪由三圓建設董事長王光祥領軍、對決大同董事長林郭文艷的戰局，也宣告正式開打。

長久以來處於下風、被公司派窮追猛打「中資」色彩的大同市場派盟主王光祥，這回下猛藥，請出曾揭露市場派疑有上海龍峰集團主席任國龍資金的黃國昌出馬擔任獨董。外界解讀，這一招，至少讓市場派在今年大同股東會前哨戰，踏出成功的第一步。

大同市場派另一位備受矚目的董事候選人，則是前中鋼董事長、現任東森電視董事長的林文淵這位重量級人物。巧合的是，12 年前林郭文艷與家族成員的內鬥時，力邀林文淵相助，林文淵參與過當時的經營權之爭，事後並進入董事會擔任一般董事。

被氣到！開董事會宛如一言堂

12 年風雲生變，林文淵接受《今周刊》專訪，細數這些年的經歷，為何他從站在公司派變成代表市場派？

當年林郭文艷、林蔚山面臨 2 房 3 子林鎮弘挑戰，請出林文淵說服當時幫林鎮弘的「委託書大王」張永祥「保持中立」，讓林蔚山夫妻保住經營權。如今時空環境轉變，林文淵改站在市場派這邊，他坦言，「看不下去，才撩落去。」

林文淵回憶，「當年開董事會時，除了我以外，其他全是員工，沒有任何一位外人。」他描述，3 年的大同董事會宛如一言堂，他對於有疑義的議案提出意見，時任大同董事長林蔚山永遠「像放錄音帶一樣」：「林（文淵）董事長講的都很有道理，我們要參考研究辦理。」實際上全無作為。

林文淵說，他擔任大同董事期間，力勸林蔚山應快刀斬亂麻處理華映，「華映一年要賠 100 億元，大同就算土地資產賣光也不夠賠。」但林家只是說，「我們會研究想辦法。」

「林家已無正當性經營大同。」林文淵指出，公司治理不佳，績效又差，卻屢屢採取特殊手法阻止持股超過 4 成的股東進入董事會。

這成為林文淵答應出任王光祥這一派董事的關鍵。他說，王光祥等市場派 3 年前挾著 35％持股要參選董事，被公司派以「提名名單資料不足」為由否決，連一席也沒選上，實在難以想像。

去年 8 月 18 日，王光祥用持股 3％以上的大股東身分，提出大同董事會經營成效不彰，18 年來未發股利，2018 年爆發華映、綠能、尚志半導體巨額虧損與下市，欲向經濟部申請召開大同股東臨時會，進行改選。申請案送進經濟部，歷時長達 8 個月審查，直至今年 4 月底才答覆：「駁回」。

根據經濟部回函，顯然認為，查公司經營成效涉及各種因素，如大環境景氣等，「多年未配發股利之上市櫃公司並非少數」；至於董事會之業務經營及執行，發生公司治理及內稽內控諸多重大違法，也認為「大同公司治理及內稽內控雖有違法並經裁罰在案，但尚未達『諸多重大違法』情形」。

來源：《今周刊》 第 1221 期

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