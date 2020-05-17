未曾喝過洋墨水 這位八年級生如何讓臉書、谷歌、台積電爭相網羅？

文／黃亞琪

一隻病毒，打亂了所有的節奏。可是，能將危機化為轉機的企業，會在最低谷時，大膽出手搶人；戰役過後，擁有最多「人才子彈」者，將是新一波的造局者。而你是那個也準備好的實戰人才嗎？

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王毓仁，1991 年次，現為交通大學光電工程所博士生，去年到臉書美國總部實習 4 個月，是台灣在光學領域第 1 位到臉書實習的學生。「跟我同一批進來實習的同學，都是美國光電科技領域前 3 大相關科系的學生。」他說。

回憶起臉書實習的經歷，王毓仁仍歷歷在目，並記住每一個被震撼教育的時刻。他說，面試臉書實習生的難度並不亞於正職員工，全程採英文面試，共分 2 天，通過兩關各 1 個小時的考驗。

第 1 天，他站在來自不同部門的面試官面前，先被詢問光電名詞的解釋。這一關聽起來好像很基本，但背後考驗的是：面試者是否有扎實的基本學識，不能死背而是要能活用。面試官的問題有如堆積木一般，層層相扣，「透過系統性的追問，我能從拆解問題與講解中，讓面試官了解我解決問題的能力，以及融會貫通的能耐。」王毓仁回憶道。

在實習報到的第 1 天，部門主管派任的第一項工作內容，就是一個專案。專案進度會議除了注重成果展示外，王毓仁印象最深刻的是，部門主管只問他：「我們能如何幫你將結果做到最好？」並提供他有經驗者的聯繫管道，「很 open（開放）的工作模式，跟誰合作都可以。」

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「震撼教育」當然還包括認識自己的不足。有次他遇到一個問題：如果要算一道光多亮？如何分布、發散？該怎麼計算？「在校學習時，有些算法與 coding（編碼）不夠精通，要花上 2 倍以上時間。」處在高手如雲的辦公室，面對各國高手對自己說：「那我幫你算！」一份好意，讓王毓仁迫切希望自己能更精進。

這段長達 4 個月的豐富實習生涯，不僅讓他拿到台幣 60 萬元（扣稅後）的優渥薪資，更重要的是累積了未來的身價資產。即使全球因疫情彌漫失業氛圍，但王毓仁一點也不害怕。他不僅已直接獲得臉書繼續合作的機會，且在指導教授林怡欣實驗室的產學交流下，也迎來 Google（谷歌）、中強光電、鴻海集團子公司業成的青睞。這些工作都還是他未曾主動投遞履歷就有的好機會，如果再投履歷，機會一定又更多。

其實，在臉書實習機會之前，他就曾為了找尋替代役工作而「小試身手」，一下子就獲得連同台積電在內的 3 個工作機會。

來源：《今周刊》 第 1221 期

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