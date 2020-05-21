〈美股盤後〉中企監督法案嚇跌中概股 臉書亞馬遜飆歷史新高

週三 (20 日) 華爾街喜迎美國各州又一波重啟經濟，美元走軟、黃金續漲，油價連續五個交易日上漲，激勵能源股領軍大漲，大型科技股同步勁揚，臉書、亞馬遜飆至歷史新高，惟中概股走弱。

週三四大指數同步揚升，道瓊收漲近 370 點，標普收復週二全部失地，處於兩個月高點，略高於百日均線，那指收於三個月以來的最高收盤價。

聯準會 (Fed) 週三公布 4 月會議紀要顯示， Fed 不僅對當前經濟狀況，還對未來經濟前景深感擔憂，認為新冠肺炎的影響將在短期內嚴重影響經濟成長，並對中期經濟前景構成極大的不確定性和相當大的風險。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已飆破 500 萬例，死亡數突破 32.4 萬例，美國迄今累計確診數超過 153 萬，死亡人數至少 9.2 萬，南美洲感染率飆升。

世衛 (WHO) 秘書長譚德塞警告，在過去 24 小時內已通報了超過 10 萬例新增病例，這是疫情開始以來最多的一天，在這場大流行中，大家仍有很長的路要走。

週三 (20 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 369.04 點，或 1.52%，收 24,575.90 點。

標普 500 指數上漲 48.67 點，或 1.67%，收 2,971.61 點。

那斯達克指數上漲 190.67 點，或 2.08%，收 9,375.78 點。

費城半導體指數上漲 65.18 點，或 3.67%，收 1,840.79 點。

標普所有板塊全面攀高，能源 (+3.82%) 板塊領漲，其次為通訊服務、金融板塊。(圖片：Finviz)

美國參議院週三 (20 日) 通過一項法案，恐導致部分中企自美交易所下市，這項劍指中企的監督法案，促使部分中概股收黑。新浪 (SINA-US) 下跌 2.24%；百度 (BIDU-US) 下跌 1.12%；阿里巴巴 (BABA-US) 下跌 0.19%。

科技五大巨擎連袂收高，其中亞馬遜和臉書雙雙刷下歷史新高。亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.98%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.94%；臉書 (FB-US) 上漲 6.04%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.53%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.39%。

道瓊 30 檔成分股盡數收高。迪士尼 (DIS-US) 上漲 4.85%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.98%；；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 3.25%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 3.77%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.22%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.03%；高盛 (GS-US) 上漲 3.00%。

費半成份股漲聲響起。AMD (AMD-US) 上漲 1.66%；英特爾 (INTC-US) 上漲 4.66%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.87%；美光 (MU-US) 上漲 3.37%；高通 (QCOM-US) 上漲 3.25%。

台股 ADR 僅日月光下跌。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.82%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.68%。

焦點個股消息

蘋果和谷歌合作開發「新冠疫情追蹤 APP」週三正式發布，其自動「暴露通知」系統通知使用者是否已暴露於冠狀病毒當中。

特斯拉 (TSLA-US) 早前加州阿拉米達郡提告，指控阿拉米達郡阻撓特斯拉復工的作法違憲，週三特斯拉車撤銷告訴，與阿拉米達郡政府達成協議，其股價上漲 0.93%。

嬌生 (JNJ-US) 週二宣布，將停止在美國和加拿大銷售滑石粉為基底的嬰兒爽身粉，其股價下跌 0.91%。

目標百貨 (TGT-US) 週三盤前公佈 2020 財年第一季財報，受惠於線上業務的成長，該公司營收表現優於市場預期，但防疫成本增加迫使淨利仍年降 64%，其股價下跌 3.29%。

華爾街分析

新英格蘭投資與退休集團副顧問 John Ham 表示：「隨著我們慢慢回歸正常，這些漸進式的改善將在很大程度上推動市場走高。」

富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Scott Wren 表示：「未來三到六週對金融市場可能很重要，因為大多數州開始不同程度地重啟經濟活動，請注意，市場已以某種成功重啟經濟進行定價。」

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「聯準會越來越擔心疫情對經濟最有力的驅動力，即消費力的影響。儘管經濟刺激計畫和 CARES Act 為經濟帶來了一些提振，但他們並不害怕依靠剩下的工具來提供更多的財政支持。」