華爾街齊贊Shops功能 臉書大漲6% 股價創史上高點

臉書 (FB-US) 在前一日推出電商產品 Facebook Shops 後，週三股價一飛沖天，盤中漲幅達 6.4% 至史上高點 230.75 美元，最終收盤仍有 6% 漲幅，股價 229.97 美元，為 52 週新高點。

臉書週二宣布免費的新電商功能「Facebook Shops」，讓企業便於在其臉書網頁、Instagram 檔案、商店或廣告中刊登產品。

Facebook Shops 將來還會讓企業可透過 WhatsApp、Messenger 和 Instagram Direct 等聊天功能販售產品給顧客，也可在臉書和 Instagram 直播期間標示產品，客戶點選標籤就能導引至產品訂購頁面。

臉書先前也讓企業在臉書網頁和 Instagram 上刊登產品，但 Facebook Shops 功能可以讓企業一次性地上傳目錄，且在臉書各種 app 上都能跨平台訪問。

臉書執行長祖克柏 (Zuckerberg) 表示，「這當然意味著小企業可以有更高的轉化率和更多的銷售額。」他週二時提到，臉書擁有超過 800 萬廣告商，但絕大多數都是小企業。

為何 Facebook Shops 不收費？

祖克柏表示，長期來說，Shops 和其他電商產品將有助臉書推動更多廣告銷售，「我們的業務模式就是廣告，所以與其向企業收取使用 Shops 的費用，不如讓 Shops 對企業有價值，他們就會願意在臉書放更多廣告，我們最終會靠這樣賺錢。」

雖然 Facebook Shops 讓企業在臉書網頁上刊登商品更加便利，但消費者多數時候必須離開臉書網站，導引至企業網站才能完成購買，除非該企業加入臉書目前的測試計畫「結帳 (Checkout)」(需受邀才能加入)，才能在臉書網站上完成交易，但若透過 Checkout 完成交易，臉書會向企業收取一些費用，臉書以該計畫仍在測試中為由，拒絕公布具體金額和該費用的性質。

華爾街看法

投資者顯然看好臉書新產品，華爾街也同樣樂觀。摩根士丹利週三報告指出，Shops 可將臉書打造成亞馬遜 (AMZN-US) 和谷歌 (GOOGL-US) 的競爭對手，且 Shops 本身就代表了數十億美元的商機。

德意志銀行也認為 Shops 可讓臉書有機會賺取數十億美元。

德銀分析師指出，「我們認為，在簡單牛市情形下，Facebook Shop 透過抽佣交易和廣告營收的結合，可以推動多達 300 億美元營收機會。」

AB Bernstein 週三報告指出，Facebook Shops 可能是打開 1.3 兆美元市場的鑰匙。「長期以來，我們一直認為臉書是數位經濟的『租金』，是線上零售生態系統的核心組成部分。」