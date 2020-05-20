〈520就職〉勞保年金破產在即 許銘春：爭取撥補額度超過200億元

新內閣今 (20) 日正式上任，勞動部首要面對的就是勞保基金 2026 年破產危機，勞動部長許銘春透露，近日已舉行工作坊討論新的年金改革版本，聽取各界意見，希望爭取更高的撥補額度，也就是超過 200 億元，但要看財務精算結果。

蔡政府第二任期新內閣上路，許銘春偕同勞動部 2 位新任政務次長王尚志、王安邦與媒體見面並討論勞動政策，外界關切攸關千萬勞工退休保障的勞保年改進度。

許銘春表示，勞保年改草案因立院屆期不連續，已退回勞動部，近日展開工作坊蒐集各界意見，將重新擬定新草案，會以開源節流為原則。

2017 年的勞保年金改革版本明定，政府每年撥補 200 億元入勞保基金，不過，許銘春指出，時空背景已然不同，將爭取高一點的額度，對勞保挹注比較有幫助，勞工才會安心，但實際撥補金額要經過精算才能決定。

至於何時能提出新草案？許銘春表示，站在勞動部立場，當然希望越快越好，但目前沒有時程，勞保年改是一項大議題，各界都有不同聲音，勞動部會跟行政院、國家年改委員會共同討論，提出新版本的勞保年改草案。

至於新內閣就任，女性閣員比例偏低也引發婦團抨擊，許銘春身為唯二女性政務官，她認為，過去和行政院團隊溝通無礙，無關性別，但以勞動部來說，由於相當重視性平推動，當男女能力一樣的時候，單位首長會傾向優先拔擢女性。