蘇內閣微幅改組 新行政團隊將就位 完整名單一次看

行政院長蘇貞昌內閣人事徵詢告一段落，新行政團隊已然成形，今 (18) 日傳出陳其邁將續任副院長一職，李孟諺也留任秘書長，此外，唐鳳、林萬億、吳澤成及張景森等 7 位政務委員皆留任，整體來看，內閣僅微幅改組，進入後疫情時代，執政團隊未來重心將以振興經濟為首要目標。

總統蔡英文周三將宣誓就職，展開第二任期執政，蘇貞昌內閣人事徵詢也告一段落，各部會首長名單底定，副院長陳其邁、秘書長李孟諺、副秘書長何佩珊 3 人均留任行政團隊。

據政院人士透露，蘇揆認為，陳其邁在副院長一職上表現非常辛苦、稱職，對於蘇揆指示的工作都使命必達。從去年協助防堵非洲豬瘟、防治登革熱到今年的武漢肺炎，陳其邁都發揮醫療公衛專業，整合各部會防疫，在後疫情時代，希望陳其邁能以醫療與公衛專業，繼續在執政團隊貢獻。

至於政委人事方面，蘇揆認為林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉成及唐鳳等 7 人，都對各自督導協調的部會與政策業務相當熟悉，過去 1 年多來，大多能配合整體執政團隊的施政理念與節奏，因此，7 位政委皆繼續留任。

另外，蘇揆也任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達轉任政務委員，最後 1 席政委則待新團隊組成後，再邀請優秀人才加入。

由於行政院發言人 Kolas Yotaka (谷辣斯．尤達卡)，將轉任總統府發言人，據了解，政院發言人一職由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任，未來將持續強化新媒體時代的宣傳與政策溝通。

蔡總統日前交付蘇揆率領新內閣團隊達成五大任務，包括度過疫情、振興經濟、照顧人民、深化改革、均衡建設，由於國內疫情已獲得控制，預期未來施政主軸將以振興經濟為主，其中，蔡政府加持的半導體、風電、5G、生技、國防五大產業，政策將獲得延續，同時，政府也持續加強力道，吸引外資回頭布局，未來台灣將受到市場資金的關注。