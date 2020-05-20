〈520就職〉迎疫變後的國際挑戰 蔡總統：超前部署六大核心戰略產業

第十五任總統暨副總統就職典禮今 (20) 日上午登場，總統蔡英文發表就職演說，面對未來四年，全球經濟更加劇烈變動，以及供應鏈加速重整的局面，蔡總統強調，要抓準時機，在 5+2 產業創新的既有基礎上，打造台灣「六大核心戰略產業」，超前部署，讓台灣脫胎換骨。

受疫情影響，總統蔡英文與副總統賴清德在府內宣誓就職後，便前往台北賓館發表就職演說，取消了戶外大典及國宴，規模大幅縮減，一切從簡，但仍邀請各國駐台使節參加。

台灣平穩度過防疫時期，接下來將進入振興階段，蔡總統演說指出，這次疫情對全球的衝擊既深又廣，它改變了全球政治經濟的秩序，不僅加速、加大了全球供應鏈的重組，重新排列了經濟板塊，也改變了人們的生活和消費型態，甚至也改變國際社會對台灣和周邊情勢的想像。

蔡總統強調，會留下一個更好的國家給各位，所以，下一個四年，在產業發展、社會安定、國家安全、民主深化四大面向上，將會超前部署，讓台灣脫胎換骨。

在產業發展方面，蔡總統表示，要抓住時機，在 5+2 產業創新的既有基礎上，打造「六大核心戰略產業」，讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。

一、強化資訊及數位相關產業發展。我們要利用半導體和資通訊產業的優勢，全力搶占全球供應鏈的核心地位，讓台灣成為下一個世代，資訊科技的重要基地，全力促進物聯網及人工智慧的發展。

二、發展結合 5G 時代、數位轉型及國家安全的資安產業。除了可以有效保護自己，也打造出能被世界信賴的資安系統及產業鏈。

三、打造接軌全球的生物及醫療科技產業。這次疫情中，無論是試劑製造或新藥、疫苗的研發，「台灣團隊」都有足夠的能力，跟全球頂尖技術接軌。未來將全力扶持相關產業，讓台灣成為全球克服疫病挑戰的關鍵力量。

四、發展軍民整合的國防及戰略產業。除了已在進行當中的國艦國造、國機國造，未來會強力推動軍民技術整合，激發民間製造能量，再進一步進軍航空及太空產業。

五、加速發展綠電及再生能源產業。2025 年綠能占整體能源 20% 的目標，有信心能達成，台灣將成為亞太綠能中心。

六、建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。面對未來的全球秩序變化，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，我們要把重要的產業鏈留在國內，維持一定的自給率。