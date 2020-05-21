總統府、立法院接連遭駭客攻擊恐竊取機密 北檢分案偵辦

繼日前總統府遭駭，導致內部文件變造外流，520 當天又傳出立委及國會電腦收到假借府方名義的釣魚郵件，刑事局長黃明昭今 (21) 日指出，昨晚接獲府方報案，經查發現，郵件藏有惡意程式，一旦打開就會中毒，法務部已將近期駭客攻擊事件報請北檢指揮偵辦。

黃明昭說明，許多立委反應接到總統府發出的郵件，內容要求填寫相關個人資料，府方昨晚已向刑事局報案，經過漏夜鑑識後發現，郵件藏著惡意程式，立委、服務處及國會內部的電腦皆有收到釣魚文，一旦打開就會中毒，恐怕會被安裝木馬程式，竊取相關重要資訊，呼籲立委及相關員工絕對不要打開郵件。

黃明昭表示，刑事局初步掌握郵件埋藏惡意程式，但來源還在追查，至於有多少立委已經受害，也正在清查當中，外界關注是否與總統府日前遭駭有關，黃明昭強調，近期駭客攻擊的密度相當高，不排除任何可能，但仍要有足夠的證據來證明連結性。

中油、台塑化 (6505-TW) 及封測廠力成 (6239-TW) 日前遭惡意程式攻擊，法務部調查局追查出來源為海外駭客組織 Winnti Group，隨後在 520 前夕，總統府也驚傳遭駭客入侵，並散播偽造的文件，涉及文化部、通傳會、監察委員等人事建議，就在 520 總統就職大典當天下午，多名立委又收到假借總統府名義發出的郵件，含有惡意程式。

法務部長蔡清祥表示，刑事局及調查局正積極追查當中，已報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，近日將向總統府調閱電腦相關資料，相信很快就可以查明來源。