〈小英新產業政策〉下半年5G服務啟動 產值將破千億美元

總統蔡英文 520 就職演說提到，要結合 5G 時代、數位轉型、以及國家安全的資安產業，其中在 5G 發展方面，台灣已大規模部屬 5G 網路，尤其結合物聯網，打造工業 4.0、助企業 B2B 市場成長等，都是未來 5G 發展關鍵，若台灣 5G 發展比預期快速，產值將有機會超越 1340 億美元，並帶旺相關周邊供應鏈。

台灣 5G 頻譜競標去年底開跑，由中華電 (2412-TW)、台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣之星與亞太電 (3682-TW) 等五家電信業者競標，共經歷兩個階段、261 回合，直到今年 2 月，最終以總標金為 1421.91 億元落幕，五家業者均預計今年第 3 季啟動 5G 服務。

雖然 5G 初期仍以終端消費者為主要市場，不過因 5G 具備三大特色，分別為高頻寬、低延遲、大連結，在商業獲利上，高頻寬技術特性可應用於 4K、8K 等高畫質的影像傳輸，或 AR、VR 虛擬實境等應用；大連結則可應用在 IoT 物聯網、智慧城市、智慧家庭；低延遲則可應用在遠距操作領域，包括機械、醫療、無人駕駛等，因此，政府與電信業者對於 5G 發展、B2B 市場充滿想像。

研調機構預估，台灣 5G 可望於 2035 年創造 1340 億美元產值、 51 萬個就業機會，政府預期，若台灣發展可更快速，產值將有機會超越 1340 億美元。

目前，各家電信業者積極拓展 5G 應用並與產學跨界合作，中華電攜手宏達電 (2498-TW)、資策會、臺科大、聯新國際醫院、敏盛醫療集團等，打造 VR 創新應用服務及智慧照護解決方案等。

遠傳持續深耕大人物 (大數據、人工智慧、物聯網)，同時啟動數位轉型計畫，投入智慧醫療、結合 5G 技術與 8K 及 VR 應用、智慧交通、物聯網發展智慧平台，也搶進智慧停車及智慧路燈等縣市政府專標案；台灣大則認為，5G 搭配 AI 應用趨勢，將改變產業及生活模式，而智慧醫療、製造等垂直領域，及雲端串流遊戲興起，也將帶來機會，不過商用進程仍是挑戰。