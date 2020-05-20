〈小英新產業政策〉半導體產業優勢加持 IC設計搶賺AI財

總統蔡英文今 (20) 日舉行就職演說，提及台灣將藉由半導體產業優勢，全力發展人工智慧 (AI)，搶占全球資訊產業；其中 ASIC(特殊應用晶片) 廠創意 (3443-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 憑藉先進製程布局，取得多個案子，加快搶攻 AI 商機。

由於 AI 對晶片運算的要求提升，推動晶片往先進製程邁進，台積電 (2330-TW) 7 奈米量產後，就應用在具備 AI 能力的手機處理器上，5 奈米也將跟進，AI 相關應用可望加快擴散。

台 IC 設計廠也搶先布局，除了技術能量外還有台積電產能支持，客戶採用先進製程意願高，世芯 - KY 今年與中國客戶的合作，將從 16 奈米延伸至 7 奈米，且今年即可見營收貢獻，成今年主要成長動能。

創意目前在手 AI 案件逾 10 個，並預計今年將有 1-4 個進入量產，可望帶動營運重返成長；且近期隨著美中貿易戰升級，預期中國將加速半導體自主化，創意、世芯 - KY 也可望取得更多訂單。

台積電董事長劉德音去年曾表示，台灣半導體已建立完整供應鏈，具備產業優勢，從上游 IC 設計，到晶圓代工，再到下游的封裝測試，產業高度自主化，看好台 IC 設計產業很快就從全球第二變成第一。