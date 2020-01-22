【國內試駕】BMW 118i 豪華運動版

10 月試駕過全新大改款的 BMW 1 系列，不過我們試駕的版本是動力性能最強悍的 M135i，在台售價為 258 萬元。而多少人會用 258 萬元買一輛小型掀背性能車呢? 除了愛之外我想不到其它理由。總代理汎德汽車導入台灣的 1 系列有 M135i 之外還有 118i 版本，搭載一具 1.5 升三缸渦輪增壓引擎，售價只要 163 萬元，這點更符合小型掀背車能接受的價格帶了。

台灣 BMW 總代理汎德汽車在全新世代 BMW 1 系列上市後就積極導入台灣，我們在十月份已試駕過 F40 世代的 M135i，從裡到外的進化有感，給予很高評價。不過很可惜新世代 BMW 1 系列最大不同就在於底盤傳動部分，從原本的後輪驅動設定改為前輪驅動，而首次碰到的 M135i 採用的是四輪驅動，對於真正的前輪驅動 1 系列有很大差別。試駕 BMW M135i xDrive 後，就積極與汎德爭取前輪驅動的 118i 車型，終於在 2020 跨年前親身感受到 1 系列年輕的魅力。

科技介面世代潮流

▲118i 運動豪華版感覺較為內斂，沒有跑格強烈的 M 款空力套件，卻有前後保桿黑光澤套件、黑色高光澤水箱護罩。

首先外型依舊維持年輕人會愛的動感，與先前試駕 M135i 些微類似，差別在於空力套件不同，118i 運動豪華版感覺較為內斂，沒有跑格強烈的 M 款空力套件，卻有前後保桿黑光澤套件、黑色高光澤水箱護罩、Sport Line 專屬 17 吋鋁圈等，低調內斂中卻不失該有的運動感。標準配備 LED 頭燈、LED 日間行車燈以及 LED 尾燈等，利用科技配備加強車輛質感。

▲對我而言，新一代的 1 系列車尾比起車頭順眼許多，面積碩大的雙腎型水箱護罩需要時間適應。

對我而言，新一代的 1 系列車尾比起車頭順眼許多，面積碩大的雙腎型水箱護罩需要時間適應。

進到車內，車內科技感大大提升，符合時下車廠流行的雙螢幕配置，兩個 10.25 吋螢幕分別為虛擬數位儀表板以及中央觸控螢幕，更多元、多變呈現車輛狀態以及影音介面。

▲iDrive 介面是最新的 7.0 系統，不需線材可無線連接 Apple CarPlay。

iDrive 介面是最新的 7.0 系統，直覺反應操作比起 6.0 更容易上手；不需線材可無線連接 Apple CarPlay，車輛與手機連接成為趨勢，便利性大大加分。

▲全景式電動玻璃天窗是選配，價格七萬元。

試乘過程中最讓我喜愛的配備是智慧 Comfort Access 免鑰匙系統，只要將鑰匙帶在身上，靠近或離開車輛距離達 2.5 公尺時則會自動上鎖或解鎖，不需要碰到車身任何一個按鍵，此套系統列為 1 系列標準配備。此外，全新世代 BMW 1 系列更為了滿足科技控的用車需求，同步將智慧語音助理 (BMW Intelligent Personal Assistant) 與手機數位鑰匙 (BMW Digital Key) 列入配備項目中，科技與汽車在現今絕對密不可分。

駕駛視野和乘坐舒適度表現方面，藉由優化過後的後視鏡以及 A 柱，盡可能的降低駕駛死角產生，提供開闊且全方位的駕駛者視野，輕易掌控車輛距離。

▲皮質與高級織布混搭座椅，腰部、腿部支撐性都有絕佳表現。

▲後座空間前後距離相較於前代車型增加近 40mm，大幅提升整體後排乘客乘坐舒適性。

後座空間前後距離相較於前代車型增加近 40mm，大幅提升整體後排乘客乘坐舒適性，後行李廂載運容積也同步擴充，容量較前代車型增加 20 公升達 380 公升之譜，稱不上大卻也很夠用。

▲容量較前代車型增加 20 公升達 380 公升之譜，稱不上大卻也很夠用。

三缸引擎著重節能

▲換上一具 1.5 升三缸渦輪增壓引擎，原廠代號為 B38B15。

進入 F40 世代的 1 系列在動力配置做了調整，前代 118i 配置 1.6 升四缸渦輪增壓引擎，現在則換上一具 1.5 升三缸渦輪增壓引擎，原廠代號為 B38B15。這具三缸引擎廣泛運用在 BMW 與 MINI 車型上，像是 MINI Cooper、BMW X1、2AT 等，主要訴求是以都市走行節能為趨向，所以沒有刻意壓榨過多的馬力。

▲動態駕馭控制系統可分別調整轉向系統、引擎與變速箱。

BMW 118i 上的三缸引擎調校後可爆發出最大馬力 140hp/4600rpm 與最大扭力 22.4kgm/1480rpm，這並非這顆引擎的最大輸出表現，緊繃的壓榨可有 163 匹左右最大實力，我想原廠對於目前動力最入門的 118i 設定以節能為目的。變速箱搭配七速雙離合器自手排變速箱，輸出非常直接且換檔迅速，不會流失掉任何扭力影響性能，尤其對於這類小馬力車款更為重要。

小馬力的車款就是要一輛輕量化的車體，原廠沒刻意減重情況下，118i 空車總達到 1320 公斤，有效幫助加速性能表現。從靜止加速到百公里只需要 8.5 秒，這成績達不到性能鋼砲的水平，以一輛三缸渦輪增壓引擎的五門掀背車，就別給它太大壓力了。

均衡性令人驚豔

▲加速性能雖不夠看，操控樂趣卻令我讚賞。

加速性能雖不夠看，操控樂趣卻令我讚賞，試駕當天剛好碰到連日台北細雨，濕滑的五指山路面需要全神貫注以防意外發生。駕駛的前輪驅動 118i 比起前一代後驅設定 1 系列，給了我多幾分信心，不用太擔心車尾的不穩定，就算出彎油門掌控不當，發生失控的機率也不高，頂多轉向不足，收油門減速就可轉進彎內。底盤維持前麥花臣、後多連桿結構，改為前輪驅動後，車尾的動態上較為穩定，但車頭的轉向依舊犀利，只是進彎前請確實減速，想要油門帶動車尾幫助轉向，前輪驅動的 118i 不易做到。

▲濕滑五指山上，我更敢用較多的油門比例出彎，迅速抓住連續進彎、出彎的節奏感，原有的駕駛樂趣轉換成另一種形式呈現。

BMW 1 系列是品牌中門檻較低也較容易親近的車款，更是許多年輕人的最愛，緊實的車身比例搭配上五門掀背車型，完美的呈現出鋼砲意象。來到新世代的 1 系列，老實說外觀美感就見仁見智，是變帥呢? 還是變可愛? 大家的說法都不同。經典後輪驅動改為前輪驅動，確實降低了些微原有的駕駛樂趣，好在 BMW 調校底盤功力了得，樂趣減少卻得到易上手的駕控感，新手駕駛也多了份安心。就像這次在濕滑五指山上，我更敢用較多的油門比例出彎，迅速抓住連續進彎、出彎的節奏感，原有的駕駛樂趣轉換成另一種形式呈現。

目前可買到的 BMW 1 系列，最入門車型為 118i 運動版，售價為 159 萬元。此次試駕車型為 118i 豪華運動版，售價為 163 萬元。如果要論 CP 值，我會建議直接升等購買豪華運動版，推薦它的理由是標準配備兩個 10.25 吋雙螢幕、雙前座電動座椅、智慧 Comfort Access 免鑰匙系統等，以上配備的總值絕對高超過四萬元的價差。

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