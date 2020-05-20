〈520就職〉蔡總統：建立台灣品牌製造業 開拓潛力市場鼓勵台商布局

總統蔡英文今 (20) 日發表就職演說，針對未來四年的經濟發展，蔡英文強調，將建立「台灣品牌」的製造業，積極與美日歐洽簽貿易協定、推動新南向政策，並開拓其他有潛力的市場，將透過更靈活的金融政策，創造有利的貿易條件，鼓勵台商布局。

面對後疫情時代，全球供應鏈加速重整，蔡英文強調，將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」的政策理念，持續落實前瞻基礎建設、兆元投資等重大計畫，來鞏固未來幾十年的經濟發展，將全力打造「六大核心戰略產業」。

蔡英文說明，首先，將以國內需求作為基礎能量，尤其是公共部門，以及維持國家安全的基本需求。除了口罩國家隊帶動相關產業發展，國防及再生能源產業也都能循著類似的模式加速發展，同時建立「台灣品牌」的全球戰略物資製造業，拓展到其他市場、布局全球。

蔡英文宣示，會繼續努力朝著與美、日、歐洽簽貿易或投資保障協定的目標邁進，持續推動新南向政策的同時，也會積極開拓更多有潛力的市場，鼓勵廠商前往布局，為產業的國際合作創造更有利的條件，「各地的台商將會是我們最好的夥伴」。

此外，蔡英文表示，金融支援是產業發展最重要的環節，未來會採取更靈活的金融政策，持續改革金融體制，運用更多元的金融手段，來協助產業的資金需求。

至於外界相當關注的兩岸論述，蔡總統再次重申「和平、對等、民主、對話」八個字，不會接受一國兩制，會持續遵循中華民國憲法與兩岸人民關係條例，來處理兩岸事務，這是維持台海和平穩定現狀的一貫立場。