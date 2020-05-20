〈房產〉房仲：2-4月電詢購屋數量年增25% 熱門價位1000-2000萬元

新冠肺炎疫情今年首季出現大擴散並延燒全球，通常春節後是購屋較積極的旺季，但房仲業者指出，2020 年受疫情影響，2-3 月現場看屋量略減，4 月因國內疫情有趨緩跡象，看屋量略微回升，不過，今年 2-4 月透過網路或來電看屋量，與去年同期相比則成長約 25%，熱門總價多在 1000-2000 萬元。

同時，房仲業者統計大台北 6 個購屋詢問熱區中，有 5 個區域密集熱門總價帶在 1000-2000 萬元，唯獨新北新新莊區的熱門總價帶在 1000 萬元以下，占比約 44.8%。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，新莊區開發較早，生活圈發展成熟，在房價相對親民且交通與生活機能良好的優勢下，出現總價 1000 萬元內的公寓、大樓等案件相當搶手。

永慶房屋統計今年 2-4 月台北市透過網路看屋來電詢問統計資料發現，其中台北市來電量占比排名前兩名的行政區分別為文山區及北投區，謝志傑表示，文山區及北投區皆為台北市蛋白區，房價親民許多，是首購族取得台北市門牌的熱門區域，來電詢問的產品中，以總價帶 1000-2000 萬元之間的產品最受關注，占比都超過 5 成，顯示在這兩個行政區中，仍是以中低總價產品為購屋主力。

不過，文山區總價帶 2000-4000 萬元的產品的詢問度也有近 3 成的占比，謝志傑說明，主要是有三房需求的民眾所詢問，在文教區單純的生活環境下，的確相當適合有小孩的家庭居住。而北投區詢問占比第二高的總價帶則是在 1000 萬元以下，多以套房為主要詢問物件，是資金較不充裕的首購族及小資族入籍台北市的首選。

來電詢問排名第三的台北行政區則是中山區，以來電詢問的總價帶來看，仍是以 1000-2000 萬元的產品最為熱門，占比約 4 成左右，其中又以兩房物件詢問度最高。謝志傑表示，中山區為台北市的蛋黃區，該區產品類型相當多元，從總價 1000 萬元以下的套房產品至上億元的豪宅產品都應有盡有，加上交通路網四通八達，交通便捷性高，生活機能完備，因此，能滿足不同購屋需求的民眾進駐。

另統計顯示，新北市來電詢問占比，以板橋區占整體行政區逾兩成最為熱門，謝志傑說明，板橋區是一直都是新北市熱門交易行政區，與台北市僅有一橋之隔，無論交通、生活機能都相當成熟，再加上新北市政府坐落於此，來電詢問數量最多並不意外。而板橋區的熱門詢問總價帶也是以 1000-2000 萬元為主，不過由於單價與較台北市親民，有機會可以找到 3-4 房的物件。