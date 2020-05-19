台股短線高檔震盪 母子投資法提高勝率

台股自 3 月股災後快速彈升，帶動台股基金報酬率陸續翻正，但隨著]MSCI 調降台股三大指數權重、美中之爭等利空消息，對大盤形成壓力，短線進入高檔震盪，盤面仍為個股輪漲，兼具題材性及基本面族群具表現空間，宜採定期定額或母子基金投資法，分批布局降低波動度。

富邦投信指出，推估近期疫情已經進入後半段，台股走勢也大致反映此一觀點，且隨美國強力宣示解除限制，預期各國將釋出強力流動性救市，以及 11 月美國大選政策性做多下，預估台股大幅下跌風險很低，不過也因反彈急漲，短期技術面需做整理，預期加權指數將以區間震盪機率較高。

台股後續觀察有四大重點，包括中美貿易戰發展、美國對華為第二輪制裁、歐美封鎖何時解禁，均影響終端需求何時回溫；此外，外資是否轉賣為買，也是指數能否站穩年線關鍵。

目前台股企業第二季獲利仍佳，但疫情發展牽動下半年展望，目前第三季訂單能見度有待觀察，4、5 月陸續見到短期營收相對高點，個股表現差異拉大，選股更為重要。群益投信建議，可留意產業循環自谷底翻揚，及新科技應用受惠族群，並搭配評價和股價位置偏低，且具備現金殖利率優勢標的。

整體來說，下半年市場可能仍受歐美需求降低影響，多數上市公司營收及獲利能見度不高，加上 Fed 示警經濟展望、中美關係趨緊張等消息，預期台股短期進入震盪整理格局，操作難度提高，可利用定期定額或母子投資法，分批布局台股基金。