瑞銀：未來10年資產投資 低報酬、高波動率

瑞銀週四 (21 日) 發表的一份最新報告指出，預計未來 10 年，全球資產投資將走向低報酬、高波動率的趨勢，而由於經濟成長放緩、企業獲利縮減、以及人口老化等原因，已開發國家股市之年投資報酬率，預估將下降至 4%-6%。

瑞銀於週四 (21 日) 發佈報告，分析對未來 10 年趨勢之展望，瑞銀認為，到 2030 年，已開發國家的勞動年齡人口將縮減 2500 萬人，「去全球化」趨勢將持續升溫，而對於高所得者有利之法規，則將逐漸減少。

瑞銀財富管理全球投資長 Mark Haefele 表示，由於未來將進入「轉變的 10 年」，因此大部份的資產，比起過去十年，投資報酬率將降低，但風險卻將會增加。因此，若投資人想要達到相同水準的報酬率，則必須提高風險承受度。

而財富分配不均的問題、以及世界各國央行政策的走向，則為投資人應該關注的議題。

財富分配不均

自 1930 年代以來，美國頂層 0.1% 富人所擁有的財富，約等同於底層 90% 的人所擁有的資產，為了解決貧富不均嚴重的問題，未來 10 年，預期將會有更多針對資產重分配的法案誕生。

而造成財富分配不均之主要原因，包括低企業稅率、自動化技術的發展、以及「輕資本」明星新創公司的興起。這些新創公司，通常不需要投入高資本支出，但卻能享有爆發性的成長潛力，例如，網路新創公司則屬於此類型。

瑞銀經濟學家表示，包括美國及英國的左派政黨，未來將致力於解決所得和財富分配不均的問題。

央行政策走向

瑞銀亦預期，未來貨幣政策的走向，將演變為橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 所提倡之「第三代」貨幣政策 (或稱 MP3)，此種政策同時結合財政與貨幣政策，並且透過央行直接印刷鈔票的方式，提供政府所需要的資金。瑞銀在報告中指出，此種貨幣政策將會促進消費提升、增加政府支出、以及帶動經濟成長，但也有可能會造成過度通膨的問題。

除此之外，未來的股市投資報酬率，將較過去十年大幅減少，預期已開發國家股票市場之年投資報酬率，將下降至 4%-6%，而新興市場國家，由於企業獲利成長較有潛力，預計年投資報酬率可達 9%，但仍將維持相當高的波動率。