加州州長：不擔心馬斯克會「很快」將特斯拉遷出

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在本月初曾在 Twitter 上表示，在與當地政府阿拉米達郡 (Alameda) 官員發生糾紛的情況下，準備將特斯拉的總部和未來的業務遷出加州。對此，加州州長 Gavin Newsom 表示，他並不擔心特斯拉會「很快」將業務遷出加州。

Newsom 在接受採訪時表示，認識馬斯克已有幾十年時間，非常尊重和欽佩他的創新精神。隨着特斯拉逐漸成長為全球領先的電動車大廠，加州一直是特斯拉的關鍵合作夥伴。

Newsom 說道：「我不擔心馬斯克會很快就將公司業務遷出加州。我與他進行了很多對話交流，數十年來我們都致力於成功、創新和低碳、綠色經濟。」Newsom 表示，這些理念都是馬斯克過去積極提倡，並且加州正在加速推動發展的，因此並不擔心對方很快會離開。

此外，Newsom 也表示，在過去的幾週內，整個州的製造、物流和倉儲設備等已經重新開始運作，並表示，未來將持續尋找兩方共同立場的領域，以符合雙方的全部利益。「我們可能不是最便宜的經商場所，但我們是最好的經商場所。」Newsom 說道。

大摩汽車分析師 Adam Jonas 表示，他認為，未來幾年，在加州生產的特斯拉汽車的占比將會減少。他認為，在該州生產汽車於財務上「具有挑戰性」。「毫無疑問，隨著時間的流逝，弗里蒙特的產量佔全球產量比例將會下降，我們認為下一家工廠將會是在德州。」 Jonas 說道。