利大於弊？特斯拉打贏Fremont復工戰 華爾街：萬一有人確診......

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 為復工與否槓上地方政府，在獲得美總統川普與美財長梅努欽贊聲後，本週成功重啟工廠，但華爾街擔心特斯拉可能面臨其他風險。

提早復工可能讓特斯拉背負新債務。摩根士丹利分析師 Adam Jonas 週四研究報告指出，提早復工可減少現金消耗，但也會有因潛在不利的健康後果扛責任的風險，投資者須在這兩者間權衡，「所有車廠在復工期間都面臨這個風險。」

減少現金消耗當然有利特斯拉，Jonas 預估特斯拉今年第二季消耗現金約 27 億美元，但他沒有量化潛在債務金額。

除了減少現金消耗以外，復工還有一點有利特斯拉：為超越華爾街第二季預期鋪路。

在馬斯克槓上阿拉米達縣政府之前，華爾街預期該工廠約莫 6 月 1 日復工，即阿拉米達縣居家防疫限令到期後才能復工，因此提早在 5 月復工有利提高第二季產量和交車量的估計。

Jonas 預期特斯拉第二季交車量約 7.8 萬輛，年減近 20%。這只是單一分析師看法，若放眼華爾街數據，其交車量預估範圍自 4.6 萬輛至 8.4 萬輛，且該上線 (8.4 萬輛) 也較數週前 12 萬以上的估值下降許多。

由於波動過大，投資者難以預測特斯拉第二季能否表現良好，但現在提早復工至少可提高第二季表現優於分析師預期的可能性。

馬斯克槓上地方政府的做法使其聲譽面臨風險，推特上也出現「杯葛特斯拉」的串聯貼文，但分析師認為，長期影響看起來很小。

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，「對特斯拉迷來說，這種僵局反而讓馬斯克更具傳奇地位。」他承認某些消費者可能會心生反感，但長期品牌力道和顧客忠誠度是建立在特斯拉的設計與新款車上，此事應無長期影響。

Jonas 和 Ives 均給予特斯拉股票等同「持有」的評級，Jonas 目標價 680 美元，而 Ives 目標價 600 美元。

這兩個目標價都低於近期約莫 800 美元的交易水準，華爾街向來難以跟上特斯拉股價腳步，今年迄今特斯拉狂野上漲近 90%，過去一個月的漲幅就約莫 10%。

自 5 月 1 日迄今，特斯拉股價持平，這是在復工戲碼上演前、馬斯克在推特上抱怨特斯拉股價似乎太貴的當天，這段時間 S&P 500 下跌約 3.8%、道指下跌約 4.5%。

特斯拉週四收高 1.56% 至 803.33 美元。

