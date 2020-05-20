CDC主任：美國已準備好重啟經濟 需為冬季預做準備

美國疾病控制及預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 週二 (19 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情開始消退，美國已準備好重啟經濟活動。但他同時警告，美國還需要投資快篩及接觸者追蹤，為未來幾個月做好準備。

CDC 在週末發布了一份長達 60 頁的文件，其中包含有關各州如何開始安全重新開放的指南，包括加強學校中的社會疏散措施、最大程度減少與酒吧和餐館的客戶聯繫，以及降低公共交通運量。

Redfield 表示，如果能遵守 CDC 準則，美國就可準備重新開放。

Redfield 稱，經過 2、3、4 月疫情之後，社區傳播確實有緩和跡象，部門正與州府衛生部門合作，防止養老院、遊民群體、肉品包裝工廠和其他地方重現疫情。

Redfield 指出，隨著美國開始重新開放，需要留意到冬季的未來幾個月中，必須增強追蹤及檢測的能力。

他表示，冬季將需要更強大的聯繫追蹤的人力，為此 CDC 正希望增聘人手，將人數增加 3 萬人至 10 萬人，招抽聘工作已在進行，預計可於 10 月準備就緒。

Redfield 補充說，將要求各州提出 5 月底到期的計畫，概述如何繼續測試和聯繫追踪疫情。