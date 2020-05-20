英國央行史上首度發行「負殖利率」債券

在央行總裁貝利即將赴國會作證前，英國政府週三 (20 日) 首度出售負殖利率公債，發債時機點引發外界熱烈討論。

英國債務管理局 (DMO) 週三 (20 日) 出售了一批殖利率 - 0.003％、2023 年 7 月到期的債券，規模達 37.5 億英鎊 (約 46 億美元)，為英國政府首度以負利率發債。

(圖：Bloomberg)

強勁需求導致本次負利率債券超額認購倍數達到 2 倍以上，今年以來英國公債殖利率下滑超過 60 個基點至 0％。以 Jamie Searle 在內的花旗集團 (Citigroup Inc.) 策略師指出，既使如此，與相似到期日的其他債券相比，該項債券並不便宜。

不過，英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 今 (20) 日稍晚將赴國會向財政部特別委員會作證，若他重申反對負利率的立場，買家可能在購入債券幾個小時後看到持有債券開始暴跌。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 英國和歐洲利率策略主管 John Wraith 表示：「若貝利公開表態鷹派立場，短期公債殖利率可能因此上升， 儘管如此，我認為他的言論是希望能安撫市場和民眾情緒，讓他們相信一旦經濟情勢進一步惡化，英國央行隨時準備好採取必要措施。」

在脫歐不確定性和疫情封鎖令下，英國正邁向 300 年來最嚴重經濟衰退，鑑於傳統政策空間不足，央行經濟學家 Andy Haldane 和 Silvana Tenreyro 近日提出非常規貨幣政策可能性，導致英國公債上揚，不過此想法隨後遭貝利潑冷水，稱其目前並不考慮實施負利率，不過也未完全排除可能性。

巴克萊 (Barclay) 經濟學家週二 (19 日) 發布報告表示，負利率可能是英國央行的最後一個選擇，其更可能傾向購買高風險資產，並預計央行將自 6 月起實施 1000 億英鎊規模的 QE。

巴克萊銀行表示：「相較於創造混亂且不利的融資條件，央行將重點放在量化寬鬆政策和金融市場運作上是明智之舉，在危機當前，負利率不會是正解。」

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